Remise de diplômes aux filles et femmes scolarisées au CFPP de Macenta

L’UNICEF et l’USAID ont appuyé le Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre d’un projet d’insertion socioprofessionnelle qui vise 954 filles et femmes en situation difficile à travers toute la Guinée. Cette remise de diplômes a eu lieu le 6 juin 2015 à Macenta en présence des autorités de la préfecture. Ces filles et femmes ont été identifiées sur la base de critères de vulnérabilité et ont été formées au CFPP de Macenta grâce à un partenariat avec l’ONG Monde des Enfants via l’ONG Terre des Hommes. Il s’agit de l’accompagnement à la scolarité, don kits scolaires, suivi social, cours de rattrapage, formation sur les compétences de vie courant (entreprenariat, leadership, planification familiale.

Article publié pour la première fois le 27/07/2015



