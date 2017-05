Remariage: voici pourquoi Cellou a épousé Kadiatou Bah

Le secret des nouvelles noces de Cellou Dalein Diallo, leader de l’opposition ont été une surprise et ont fait l’effet d’une bombe dans la cité de Karamoko Alfa dimanche quand la nouvelle a explosée.

C’est d’abord sur les réseaux sociaux que l’annonce a été faite faisant penser à du ‘’buzz’’ puis l’info a été officialisée et les sites d’information se sont jetés dessus.

De l’épouse Kadiatou Bah on ne sait presque rien sinon qu’elle a quitté la terre de ses aïeux depuis de longues années et que son appartenance la ramène au clan des Ururbhe faction de la grande famille Ndouyebhe et donc au saint homme Thierno Aliou Boubha Ndyan dont elle est l’une des petites filles ,son père étant l’un des 18 enfants de l’érudit en l’occurrence Thierno Mamadou Bah l’un des frères ainés aux califes Thierno Habib Bah et Thierno Abdourahmane Bah qui s’étaient succédés à la direction de la grande Mosquée Karamoko Alfa mo Labé.

Mariage d’amour, de raison ou manœuvre politique ?

Si la plupart des observateurs et partisans du chef de file de l’opposition n’avait pas flairé le coup, il est néanmoins normal de se poser des questions sur cette alliance .

La notoriété de la famille de Kadiatou Bah n’est pas à démontrer dans l’histoire du Fouta Djallon et son influence dans l’exercice du culte et la propagation de l’islam dans la région encore moins , ce qui fait d’elle l’alliée idéale pour quelqu’un qui caresse l’ambition présidentielle de Cellou Dalein ?

Pour l’instant pour le peu qui a filtré,il est une évidence que les tourtereaux n’étaient pas au rendez vous de Labé.

L’épouse’’ trahie ‘’Halimatou Dalein Diallo à défaut de pouvoir changer le cours de l’histoire peut se consoler du soutien des militants qui pour la plupart ont remplacé leur photo de profil sur les réseaux sociaux par l’image de l’amazone qui occupe une place de choix dans leur estime à cause des sacrifices qu’elle a de tout le temps consentis pour épauler son opposant de mari.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

alphanyla@gmail.com

+224 666 62 25 24