Reforme du secteur de la sécurité : plusieurs cadres supérieurs de la police formés à Conakry

Un atelier de formation de quatre jours des cadres supérieurs de la police de Conakry, Boké et de Kindia sous le thème : « le management et le changement de conduite », a pris fin ce vendredi 29 septembre 2017, à Conakry.

Cette formation organisée dans le cadre du programme d’appui à la reforme du secteur de sécurité (PARSS), a été financé par les partenaires de l’Union Européenne (10 Fonds européen de développement.)

Dans son allocution, le chef de mission du programme d’appui à la reforme du secteur de sécurité Jean Dangleterre, a fait savoir que, le PARSS est un projet qui vise à appuyer le ministère de la sécurité dans la mise en œuvre des reformes. « Dans ces derniers temps au niveau du département plusieurs reformes se sont installées notamment la reforme de la gestion des ressources humaines, il y a également des nouvelles reformes qui touchent l’organisation et le fonctionnement du ministère. Parallèlement à ça, il ya des principes de bout de police qui se mettent en place comme la police de proximité qui a un niveau concept. C’est ce qui entraine le changement à la manière dont la police travail. Il ya également au niveau de l’organisation, la réorganisation complète du ministère qui fait suite à un audit que nous avons organisé au sein du département. Vue toutes ces reformes et le changement, il est important de donner quelques outils aux différents chefs de services qu’ils puisent s’approprier de ces reformes et d’affiler leur manière de gérer le personnel. Enfin de parvenir à un résultat que celui attendu, un meilleur fonctionnement du ministère, de la politique de sécurité et une meilleure satisfaction de la population.»

Par ailleurs, Aboubacar Kassé, directeur régional de la police de Conakry, un des participants de cette formation a déclaré: « Nous avons appris qu’est ce qui doit être un meneur surtout pour nous les cadres. La gestion axée sur le résultat en définissant les objectifs, les résultats par rapport au moyen de l’efficience, l’efficacité et comment il faut harmoniser tout cela. Cette formation va nous permettre comment monter des projets, comment nous pouvions procéder au suivi évaluation jusqu’à la fin de la réalisation. Elle contribuera au renforcement de nos capacités opérationnelles et permettra à nous les cadres de changer nos comportements, nos méthodes de travail. »

De son coté, le secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile Nawa Damé, dira « depuis un certain temps, il y a une série de formation qui est dispensée à l’intention des cadres du département, il faut les outiller pour pouvoir mettre en exergue la politique de reforme qui a été voulue par le président de la république. Et qui est soutenu par les partenaires au développement notamment l’union européenne. Aujourd’hui, c’est encore une formation qui concerne cette fois-ci les leaders en l’occurrence des chefs de services, des directeurs régionaux, il faut les qualifier pour que la gestion des ressources humaines soit effective. »

Il y a des dispositions qui sont prises par le ministère de la sécurité et ses dispositions concernent le ministère qui sera désormais en charge de la gestion de leurs ressources humaines. »

Il est à noter que 18 cadres de polices de Conakry, 6 de Boké et 6 de Kindia ont participé à cette formation sanctionnée par la remise des satisfécits.

Zeze Enèma Guilavogui pour Aminata.com

