Réchauffement climatique en Afrique: les grandes puissances ont leur part de responsabilité, admet l’ambassadeur de France en Guinée

La délégation de l’Union Européenne et les Etats membres ont animé une conférence vendredi 16 septembre à Conakry dans le cadre de la semaine européenne de la diplomatie climatique 2016.

Les pays membres de l’Union européenne qui ont fait part dans le cadre de la lutte contre le changement climatique en Guinée, sont: la France, l’Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne.

Sur le réchauffement climatique dont le continent africain est l’un des plus touchés, malgré qu’il produise moins d’énergie, Jean Marc GROSGURIN, Ambassadeur de la France en Guinée et Sierra-Leone, pense que les grandes puissances sont les plus coupables de ce fait.

« Il y a une notion de responsabilité de la part des grandes puissances, moi je les appelle pas des grandes puissances plutôt c’est des pays les plus pollueurs, les pays de l’union européenne font partie, les Etats Unis, la chine, la Russie, l’inde et le Brésil font partie, voila des pays qui doivent faire plus d’efforts pour atteindre nos objectifs de l’accord de paris », a-t-il indiqué.

«C’est aussi de la remise en cause de nos modèles de développement économique, ça va bien au-delà de penser à l’environnement et réchauffement climatique, c’est vraiment un changement fondamental, il faut vraiment être conscient de cela », à avancer le diplomate français en Guinée.

De son coté Gérard Uytterhaegen, chef de mission du bureau Diplomatique de la Belgique en Guinée, le moteur central pour le développement, c’est la question d’énergie, « c’est pour cela on était un peu concentrer pour l’instant sur ce secteur, on estime que pour comprendre la moitié de la réduction, ça c’est à cause d’une augmentation d’efficacité d’utilisation de l’énergie, ce n’est pas une question de production, c’est comment éviter de perdre l’énergie », a-t-il déclaré.

En outre, le chef de délégation de l’Union Européenne en Guinée, Gerardus GIELEN, affirme que l’Afrique aussi contribue au réchauffement climatique, « les feux de brousse, l’utilisation du bois des mangroves », a-t-il indiqué.

« Les pays qui sont beaucoup plus victime du changement climatique sont quasiment au niveau de la mer qui peut même complètement disparaitre si les mesures ne sont pas prises au niveau mondial », a-t-il annoncé en ajoutant qu’il pense que chacun peut réfléchir à ce qu’il peut faire mieux.

Les pays de l’Union européenne ont surtout réédité l’engagement qu’ont fait les autorités guinéennes de réduire de 13% l’émission de gaz à effet de serre avant 2030, et son obligation tout autre pays, à lutter contre le changement climatique de façon plus global.

L’Union européenne a octroyé 2.500.000.000 d’Euro à L’Afrique dont 175.000.000 d’Euro sont destinés à la Guinée dans le cadre de la migration vers les énergies renouvelables.

