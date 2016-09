Réaffectation des électeurs: voici ce que demande le RPG arc-en-ciel à ses militants

Les élections communales qui pointent à l’horizon est le principal sujet à l’assemblée générale hebdomadaire du RPG-Arc-en-ciel de ce samedi 17 septembre 2016.

Dans son discours, Lansana Komara membre du bureau politique national du parti au pouvoir en Guinée a longuement expliqué à ses partisans les raisons et les avantages de la prochaine réaffectation des électeurs par la commission électorale nationale indépendante(CENI).

“La CENI est très active sur le terrain. Si la CENI est active sur le terrain, nous, acteurs politiques devons pas rester bras croisés. Actuellement, il y a une mission de réaffectation des électeurs en fonction du nouveau découpage. Donc les électeurs seront réaffectés. Les élections communales sont des élections beaucoup plus compliquées que les élections présidentielles. L’électeur dans une commune doit voter dans sa commune. Un électeur de la commune de Dixinn ne pourra pas voter dans la commune de Ratoma quelque soit la proximité. Alors qu’à l’élection présidentielle, un électeur de la commune de Matoto peut aller voter dans la commune de Ratoma sans que ça ne dérange rien. C’est pourquoi, on veut réaffecter les électeurs dans leur commune. La mission de la CENI va sortir dans ces jours-ci pour faire ce travail là. Vous, militants et responsables du RPG-Arc-en-ciel, il faut tout faire pour vous associer à ce travail. Mobilisez les militants pour que chacun sache là où il doit voter pour ne pas qu’il y ait la déperdition des militants sur le terrain. Vous devez aussi veiller à ce que chaque électeur soit affecté au bureau de vote le plus proche”, a-t-il expliqué.

Et Monsieur Komara de poursuivre: “Vous devez aussi sensibiliser tous les responsables à la base pour une meilleure représentation du parti. Tous les candidats doivent être électeurs dans leur commune sinon la loi va écarter les intéressés complètement. Donc, préparez-vous à cela et intéressez-vous à la réaffectation des électeurs pour que vous soyez bien réaffectés dans les communes où vous résidez. Le parti a déjà des missionnaires sur le terrain. Ces élections sont compliquées parce que le mode de scrutin retenu est la proportionnelle qui est le plus fort reste. Restez mobilisés et vigilant. Si vous n’êtes pas mobilisés, vous perdez le maximum d’électeurs”.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

