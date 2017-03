now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Alors que le recrutement de nouveaux enseignants pour pallier au déficit était jusque là considéré comme l’un des rares vrais espoirs qui pouvaient permettre de résoudre le problème le déploiement a eu le mérite de nous apprendre que le remède est loin d’être aussi curatif qu’on espérait.

Néanmoins après les nouvelles affectations nous avons rencontré certains acteurs qui nous ont fait part de leur point de vue sur le mouvement.

Abdoul Baldé ancien contractuel communautaire a eu la chance d’integrer la fonction publique et son lieu d’affectation est Bâdy localité de la préfecture de Tougué l’accueil était chalereux en ce qui le concerne :

« ils m’ont très bien accueilli, l’ambiance était déjà rose parce que la structure était là,on nous a bien logé, le contact je n’ai pas eu beaucoup de problèmes car j’avais déjà été contractuel communautaire »

Autre recrue Diakité Mamady a dû faire face à des appréhensions même si l’orage semble s’être dissipé :

« quand je suis venu les élèves étaient inquiets quant à mes qualités car avant notre arrivée il y a eu maintes supputations »

Chez les responsables d’établissements notre rédaction a rencontré le proviseur de l’un des plus vieux lycées de la région Mr Samba Diallo qui dans son habituel francs parler a peint la situation dans son institution :

« les jeunes qui se sont annoncés pour être engagés, volontiers ils sont là tous, ils travaillent en classe pour ceux qui sont à côté de certains profs parce qu’on pas fini de faire l’arrangement mais ils sont là comme consultant »

Au centre de formation professionnel le maitre de céans Mr Keita Sory nous a ainsi accueilli :

« ce problème est général dans tout le pays on a depuis longtemps un manque de profs mais grâce à la bonne volonté de ceux qui sont là déjà nous parvenons à combler le programme.

Déjà parmi les contractuels que nous avions il y a des gens admis au concours et qui certainement seront maintenus ici sauf que nous n’avons pas reçu encore de nouvelles mutations. »

Pour l’heure ,il faut le noter le miracle annoncé n’est pas encore là et ceci rajouté à toutes les dérives qui ont entaché le recrutement et le profil des recrues on est en droit de penser que la montagne a accouché d’une souris.

Ousmane Koumanthio Tounkara