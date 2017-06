Le club de football le plus célèbre d’Afrique, le Tout Puissant Mazembe, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, est dans la tourmente. Depuis le départ en exil en 2016 de son mécène et propriétaire, Moise Katumbi, richissime homme d’affaires et figure de l’opposition congolaise, menacé d’un procès pour atteinte à la sûreté de l’État, l’argent n’arrive plus qu’au compte-gouttes.