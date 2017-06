Le député Mouctar Diallo à déposé au Parlement une proposition de loi » instaurant la représentation des guinéens établis hors de la Guinée à l’Assemblée Nationale « .

Sur son compte facebook »

Pour ce, j’ai travaillé avec des responsables des associations de Guinéens se trouvant à l’extérieur notamment ceux de GUICA NY-NJ-CT et d’autres États américains.

Aussi, nous travaillons à la mise en place d’un Haut Conseil des Guinéens de l’Extérieur pour leur participation plus efficace au processus de démocratisation et de développement de notre pays et pour leur protection et celle de leurs intérêts.

Grand respect à tous les Guinéens vivant à l’extérieur sans lesquels la Guinée ne pourra se développer.

Vive la Guinée unie, démocratique et prospère. »