Promo Ramadan Orange Money: les 25 premiers gagnants reçoivent leurs cadeaux

La société de téléphonie mobile Orange Guinée a procédé ce lundi 5 juin 2017 à la remise de cadeaux aux 25 premiers gagnants de la Promo “Ramadan Orange Money” dans son agence de Kaloum.

Dans son discours de circonstance, Madame Bah Mariama Dara, responsable de communication Orange Money a dit que l’objectif de cette promo Ramadan Orange est de récompenser chaque semaine un client par un million de francs guinéens et offrir tous les jours, à des clients des paniers Ramadan.

“Donc, à la fin de la semaine pendant ce mois béni, on se retrouve avec 25 gagnants. Parmi les 25 clients gagnants, 24 auront des paniers de denrées spécial Ramadan et un client aura un million de francs guinéens pour la semaine. Donc, cette promo vise à remercier nos clients pour leurs fidélité et les accompagner durant cette période de Ramadan pour les encourager à partager encore plus avec leurs proches. Pour s’inscrire aux tirages, les abonnés doivent activer le code #147#OK ou *147#OK gratuitement mais surtout effectuer un retrait via Orange Money. Pour celles et ceux qui n’ont pas de compte Orange Money, ils peuvent se rendre dans l’agence Orange la plus proche, muni d’une pièce d’identité pour en ouvrir un”, a-t-elle expliqué.

Et de conclure: “Il s’agit d’un jeu sérieux avec de vrais gagnants, agréé par la Lonagui. Pour rappel, Orange est là pour accompagner ses abonnés dans les moments clés de leur vie dont le mois de Ramadan. Nous précisons que seul le numéro Orange 624444444 appelle les gagnants et on ne paye rien”.

Les heureux gagnants ont tour à tour remercié le leader de la téléphonie en Guinée pour cette générosité en ce mois saint de Ramadan.

C’est le cas Madame Baldé Kadiatou secrétaire domiciliée à Hamdallaye dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry gagnante d’un panier de denrée. Après s’être réjoui de ce geste, Madame Diallo a invité tout monde à rejoindre Orange qui selon elle, est indispensable aujourd’hui.

Traoré Mamady de Coyah, visiblement très satisfait a de son côté promis de rester fidèle à Orange et son service Orange Money qui est une banque mobile.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com