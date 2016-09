Promesses électorales : les habitants de Tarambaly [Labé] se sentent trahis par Alpha Condé

On se souvient que c’est le 6 septembre 2015 que le candidat Alpha Condé foulant le sol du district de Tarambaly jusqu’alors sous dépendance de Sannoun a dans l’émotion de l’accueil promis d’ériger le district en sous préfecture de quoi donner des airs de paon à ses habitants.

Mais, depuis, l’annonce est restée lettre morte et les 1200 habitants des lieux ne savent plus à quelle promesse se vouer ?et pourtant dans les cœurs les propos de M. Condé résonnent comme une trahison.

Pour Malal Barry citoyen des lieux : « on pense justement que c’est un problème de campagne parce que depuis que les campagnes sont finies personne n’en parle, on a pas tourné la page, on a l’espoir parce qu’on croit que si un président de la république fait une promesse elle doit être tenue. »

Autre aspect c’est le refroidissement des liens sociaux entre Tarambaly et les districts qui devaient vivre sous sa coupe un autre jeune des lieux estime qu’ils sont nargués au quotidien :

« on a beaucoup de problèmes avec nos voisins maintenant même la sous préfecture de Sannoun où nous étions affiliés et nous sommes devenus la risée de tout le monde. »

Si dans la tête de tout le monde à Tarambaly le statut du district sonne comme un affront à laver il ne faut pas perdre de vue toutefois que l’accès aux soins de santé est plombé par l’absence une fois sur deux du seul spécialiste affecté au service et au par le manque d’équipements, même réalité au plan de l’éducation car malgré l’existence d’infrastructures scolaires qui empêchent que les élèves parcourent des dizaines de kilomètres il y a un manque criard d’enseignants qui a fini par ôter la soif d’apprendre aux jeunes des lieux.

Pour les infrastructures de jeunesse le cas est encore plus alarmant car un centre de santé désaffecté sert lieu de maison des jeunes.

A noter que si la promesse présidentielle avait été suivie d’acte Tarambaly aurait été la 13 ème sous préfecture dans le giron de Labé.

Ousmane Koumanthio Tounkara pour Aminata.com



