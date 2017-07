Présumé voleur d’une tablette, Telliano se confie: «nous avons trouvé une solution»

Accusé d’avoir subtilisé la tablette de l’honorable Yaya Traoré à l’Assemblée nationale, le député Jean Marc Telliano, toutefois sans nier les faits, laisse entendre qu’une solution a été finalement trouvée.

Interpellé par notre reporter au cours d’une interview, le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG) n’en fait pas assez de commentaires. «Je n’ai plus de commentaires par rapport à cette affaire. Car, nous avons pu trouver une solution».

Toutefois, Telliano insinue que cette affaire de tablette volée qu’on lui reproche est l’œuvre des adversaires politiques pour salir son image. «Ça peut arriver, nous sommes en politique et tout est possible. Des discrédits ou des accusations ça peut arriver».

Une réunion a eu lieu ce matin entre le principal suspect et le président de l’Assemblée nationale. Suite à laquelle réunion, «Nous avons trouvé une solution», a-t-il précisé sans donner plus de détails. «On m’a conseillé de ne plus porter plainte parce que c’est l’image du parlement qui est en jeu».

Le président du RDIG dit avoir bénéficié du soutien de ses collègues députés du groupe parlementaire le ‘‘Libéral démocrate’’. «Cellou Dalein m’a envoyé un message de soutien».

Ce n’est pas la première fois que le député Jean Marc Telliano est cité dans des affaires de vol ou de détournement. L’on se souvient qu’en mai 2016 également, il avait été accusé de détournement de 10 millions de FG alloués à la commission Fonction publique dont il est le président au sein du parlement.

En 2011, l’opposant avait aussi été poursuivi par Albé Nian Wontan, directeur général d’ALPS développement Guinea devant le Tribunal de Mafanco pour escroquerie d’une somme de 400.000 USD. Jean Marc Telliano avait été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.

Lamarana Diallo

+224 623 27 55 45

flamarana94@gmail.com

Commentaires