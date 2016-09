Présidentielle américaine: Marine Le Pen apporte son soutien à Donald Trump

Lors de son passage au Québec, Marine Le Pen a accordé une interview à CNN. Elle s’était faite plutôt discrète en France pendant l’été mais à l’étranger, elle ne mâche pas ses mots.

Si elle ne peut pas voter à la présidentielle américaine, Marine Le Pen a néanmoins fait son choix, « tout sauf Clinton » a-t-elle déclaré dans l’émission The World Right Now d’Hala Gorani. Pour elle, la candidate démocrate à la Maison Blanche »représente la guerre, la destruction et un monde instable. C’est un choix dévastateur pour le bien-être de mon peuple » a estimé la présidente du Front National qui assure faire son choix “pour l’intérêt de la France”.

En juillet dernier déjà, elle apportait son soutien à l’opposant d’Hillary Clinton, Donald Trump “Entre lui et Hillary Clinton, c’est clair, je choisirais Donald Trump. Hillary Clinton incarne tout ce que les Etats-Unis ont pu construire et exporter de néfaste dans le monde”.

Marine Le Pen s’est même trouvé un point commun avec Donald Trump : tous deux ne sont pas “du sérail”. “Nous ne participons pas du système. Nous ne dépendons de personne. Nous n’allons pas prendre nos ordres auprès de telles puissances financières, de tels intérêts de multinationales”. Pour elle, ce serait la clé du succès du milliardaire américain mais aussi celui du démocrate Bernie Sanders.

