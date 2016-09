Préparatifs de la COP22: validation du document de plaidoyer de la société civile guinéenne

En prélude à la Conférence des parties (COP22) sur le changement climatique prévue cette année au Maroc, le Comité technique national et de mobilisation a organisé jeudi 1er septembre 2016 un atelier de ‘‘réflexion et de recadrage des documents des acteurs de la Société civile guinéenne à la COP22’’ prévue cette année au Maroc. L’objectif, présentation du document de plaidoyer de la Société civile.

La nécessité de la mise en place du Comité technique national de mobilisation pour la COP22 est née du constat de défaillances liées au manque de préparation et d’organisation de la délégation guinéenne lors de la COP21 en 2015 à Paris. C’est donc pour éviter que cela ne récidive cette fois-ci au Maroc que les acteurs de la société civile guinéenne ont décidé, à travers ce comité, de marquer leur expertise et d’œuvrer pour le respect et l’application des engagements pris par le gouvernement.

Le Comité technique composé de 4 commissions, (mines, eaux et forêts, déchets urbains, tourisme et aménagement du territoire, et agriculture, élevage et pèche), a travaillé pendant plus de deux mois pour pouvoir présenter son document intitulé « plaidoyer pour la COP22» qui a reçu l’aval de 8 experts.

Les objectifs majeurs sont entre autres, la mise à disposition d’un outil de plaidoyer à l’Etat guinéen et de permettre à la Société civile de présenter et de défendre des projets innovants et de qualité, gage d’une participation active et réussie à la COP22. Avec une façade maritime de 300 km, en plus d’une faune et d’une flore remarquables, de 1 100 cours d’eau et 23 bassins versants, la Guinée, château d’eau de l’Afrique de l’Ouest, est signataire de plusieurs traités et conventions internationaux de protection environnementale notamment l’accord de Paris sur le changement climatique, et dispose d’importants textes juridiques réglementaires qui régissent la gestion durable des ressources naturelles.

De nos jours, force est de constater que l’application des textes fait défaut. Face à ce constat, a souligné le coordinateur du Comité technique, la Société civile guinéenne a décidé de s’investir «Pour relever ce grand défis qui est la protection de l’environnement en s’impliquant davantage dans la lutte contre les changements climatiques», a indiqué Sékou Amadou Diakité.

Abdoul Malick Diallo pour Aminata.com



