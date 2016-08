Poursuivi en Guinée, l’étau se resserre sur Romain Girbal qui doit rendre compte à ses actionnaires

Généralement, la technique est très simple pour l’escroc: créer une confiance remarquable avant de ‘’démolir’’ sa potentielle victime. Décidément, Romain Girbal, jeune français, autoproclamé propriétaire d’un permis d’exploration d’une mine dans la préfecture de Boké, l’a bien appris.

Pendant plusieurs mois, Romain a cru parvenir à ses besoins dans le patrimoine minier de la Guinée à travers une distribution des billets de banque. Peine perdue ! Récemment, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Conakry a jugé recevable la plainte de l’opérateur économique Aboubacar Danfakha pour ‘’abus des biens sociaux et de crédit de faux et usage de faux et de blanchiment d’argent’’. Et, du coup, Romain, inculpé, a été renvoyé au tribunal de première instance de Dixinn pour y être jugé.

Une annonce judiciaire qui met en mal le directeur général de l’Alliance Minière Responsable (AMR) qui déclare dans Mediapart que ‘’c’est une affaire personnelle qui ne concerne pas AMR’’, avant d’assurer ‘’sa confiance dans la justice guinéenne’’. Daniel Lebard, actionnaire principal d’AMR estime au passage que ‘’cette histoire judiciaire est une tempête dans un verre d’eau. Il y a eu un non-lieu. Il y aura un nouveau jugement qui, je suis sûr, confirmera le premier’’.

Derrière cette assurance qu’il donne aux médias étrangers pour rassurer les actionnaires de sa compagnie, Romain Girbal active son réseau pour menacer les journalistes de VisionGuinee et Aminata.com qui mènent l’enquête sur l’affaire qui l’oppose à Aboubacar Danfakha depuis plusieurs mois. Peine perdue !

Au commencement, Romain arrive à Conakry en provenance de Londres

Arrivé à Conakry via une recommandation de son père Jean Louis Girbal, qui a servi à l’ambassade de France en Guinée, il y a près deux décennies, Romain Girbal a été entre de bonnes mains d’AboubacarDanfakha, patron de Tifa Guinée International. En provenance d’Europe, il est logé, nourri et se déplaçait avec les frais de cette société. D’une simple aventure, il gagne la confiance de M. Danfakha qui le propulse au prestigieux poste de directeur commercial de l’entreprise. Une promotion qui n’est qu’un début car, M. Girbal va passer de l’employer à Co-gérant par une procuration spéciale de son père à travers un acte notarié daté du 9 mars 2012.

Dans plusieurs bulletins de salaire dont Aminata.com et VisionGuinee.Info détiennent copies, Romain paie lui-même avec sa signature (bien lisible) les employés de la sociétéTifaGuinée International : chauffeurs, cuisiniers, secrétaires, etc.

Sa rencontre avec Thibault à Conakry

Thibault Launey qui se réclame co-fondateur de l’AMR est arrivé à Conakry par l’entremise d’une société privée. Viré par cette dernière deux mois après son arrivée, il a contacté Romain Girbal qu’il a rencontré sur les réseaux sociaux. Coincé et ne pouvant plus payer son loyer dans un appartement situé dans un immeuble à Boubinet, il a été viré de celui-ci. A la demande de Romain, il pose ses valises dans l’appartement mis à la disposition de celui-ci par Tifa Guinée International. ‘’Ils ont supplié le patron de Tifa Guinée International d’accepter qu’il reste avec Romain dans l’appartement pour quelques jours. Ce dernier a accepté, il les prenait en charge à deux, payait leur loyer, nourriture et autres’’, confie une source sous le sceau de l’anonymat. A deux, Romain et Thibault montent leurs combines en vue d’obtenir un permis de recherches minières.

Danfakha confie à Romain un projet minier

Aboubacar Danfakha par ses réseaux a eu vent de l’existence d’une mine de Boké retirée à une société à l’issue d’un audit du cadastre minier. Ainsi, il demande à son collaborateur Romain Girbalde faire des démarches auprès du ministère des mines pour l’obtention d’une autorisation. Au même moment, M. Danfakha le met en contact avecMamady Camara, un courtier, afin de faciliter les démarches.Une procédure qu’il mène aux frais de TifaGuinéeInternational avant de créer sa propre entreprise en cachette pendant qu’il travaillait toujours à cette société.

Le 13 mars 2013, alors qu’il occupe toujours la fonction du directeur commercial de Tifa Guinée International, Romain Girbal crée DianDian Bauxite Investment SARL, société au capital de 10 millions de francs guinéens, enregistrée sous le numéro RCCM/GC-KAL/045.130A/2013 et cède 3% d’actions à Mamady Camara, le démarcheur minier contre le silence de ce dernier et une forte somme. A la même période, il continue comme si de rien n’était d’envoyer des factures au nom de Tifa Guinée International aux partenaires commerciaux de l’entreprise.

Le 5 novembre 2013, le capital de DianDian Bauxite Investment passe de 10 millions à 30.300.000 GNF avec des actions reparties en 606 parts de 50.000 GNF chacune. Romain Girbal, se présentant désormais au nom de Guinea Investment Holding Corp. possède désormais 32% du capital de la société, contre 1% pour Mamady Camara et 67% pour Munai Service H.K. Limited.

Le 30 décembre 2013, DianDian Bauxite obtient un permis de recherches minières couvrant une superficie de 295 Km2, signé du ministre Mohamed Lamine Fofana. Tout cela se passe sans qu’Aboubacar Danfakha n’ait des nouvelles des avancées des démarches.

Mamady, ce Guinéen complice de « détournement de projet »

Dans cette histoire, l’expatrier français utilise tout guinéen qui bouge comme appât. Mamady Camara, le démarcheur recruté par Danfakha pour faciliter les démarches à Romain Girbal. C’est ainsi, « avec la complicité de Mamady, Romain détourne le projet Dian Dian Investissement Sarl » qu’il construisait sur les fonds de TIFA Guinée International Sarl ; ce qui justifie par ailleurs l’abus de biens sociaux et de crédit qui lui est reproché sur le fondement de l’article 435 du code pénal », peut-on lire dans l’arrêt rendu en date du 21 juillet 2016. Après avoir créé la société, Mamady obtient 3% qui seront plus tard revus à la baisse à 1% avant de finir par être racheté. C’est ce 1% qui a été concédé à la parente d’une haute personnalité de la présidence.

Une guinéenne pour ‘’faire passer de force’’ le projet

Il s’agit d’une très influente femme dont nous taisons volontiers le nom. En raison d’un pourcent d’actions qu’elle détient au sein de l’AMR, usant de ses relations avec une importante personnalité du gouvernement serait utilisée pour faire bouger tout obstacle notamment judiciaire, apprend-on. A en croire nos informations, Romain Girbal compte aussi sur elle pour être à l’abri des ennuis judiciaires. Avec ce soutien sans faille, le français compte manipuler toute l’administration guinéenne y compris la justice. Alors que Romain a vendu des actions à plusieurs personnalités, aujourd’hui, c’est la panique à l’AMR. Tenez-vous bien, aucun guinéen n’est actionnaire dans cette société. Sur 100%, seul 1% a été cédé à cette femme pour servir juste de protection et de facilitation au niveau du haut lieu.Il compterait aussi sur son argent qu’il a eu en vendant les actions pour influencer la justice.

Une décision de justice qui risque de mettre les investisseurs à dos contre Romain

L’arrêt de chambre d’accusation de la Cour d’appel est sans appel. Romain Girbal est bien inculpé pour « abus des biens sociaux ». Le protégé d’Arnaud Montebourg et associé de l’homme d’affaires Xavier Niel et l’ancienne directrice d’AREVA, Anne Lauvergeonainsi que d’autres potentiels investisseurs est-il de tomber son masque et laisser apparaitre sonvrai visage que ses associés ignorent jusque-là ? Une chose est certaine, cette décision judiciaire a créé un vent de panique au sein de l’AMR. L’affaire fait la Une des médias à quelques jours de laprimaire du Parti socialiste (PS) à laquelle prendra part l’ancien ministre français Arnaud Montebourg.

A Conakry, depuis la publication de notre dernier article sur la démarche de Romain en Guinée, ses acolytes ne cessent de tenter sans succès nous intimider. Voilà en quelque sorte une stratégie mise en place par ce jeune français pour rouler dans la farine les guinéens et ouvrir de facto la phase de pillage des ressources naturelles de la Guinée.

Affaire à suivre !

Alpha Oumar Diallo et Ciré Baldé pour Aminata.com et VisionGuinee.Info

alphanyla@gmail.com



