Politique: voici ce que dira Cellou à Alpha, selon un cadre de l’UFDG

La rencontre prévue demain jeudi 1er septembre entre le président de la République et le chef de file de l’opposition retient l’attention de tous les Guinéens avec l’espoir d’un dénouement heureux de la crise sociopolitique.

Alpha Condé et Cellou Dalein auront à se dire beaucoup de choses sur le plan politique, social et économique. Outre les cas de passation des marchés de gré à gré révélés récemment par un audit, les échanges vont probablement porter sur la non-application des accords politiques issus du dialogue du 20 août 2015 et la question des militants de l’opposition arrêtés et détenus lors de différentes manifestations.

La lettre d’invitation du président de la République indique que c’est pour parler des questions d’intérêt général comme d’ailleurs le prévoit le statut portant création du chef de file de l’opposition. Joint au téléphone, l’un des responsables de la communication de l’UFDG revient sur le contenu de la dite lettre. «Bien entendu, dans la lettre du président de la République, il dit qu’il profitera de l’occasion pour parler avec le chef de file sur des questions socioéconomiques et d’écouter ses propositions », a déclaré Alpha Boubacar Bah.

« Si Alpha Condé demande à Cellou Dalein des propositions concernant les problèmes économiques actuels, le président de l’UFDG fera des propositions sur le rapport d’audit qui vient de confirmer lesdénonciations qu’il a faites depuis janvier et il fera des propositions concrètes pour que plus jamais qu’on est à faire avec des détournements aussi grands dans notre pays», a-t-il ajouté.

Rappelons que c’est la deuxième fois que le président guinéen a rencontré son principal opposant depuis l’adoption du statut de chef de file de l’opposition. La dernière rencontre remonte en mai 2015.

