Politique : une nouvelle alliance politique pour soutenir les actions d’Alpha Condé

L’Alliance des Acteurs de la Mouvance Présidentielle (AMP), a procédé au lancement officiel de ses activités ce lundi 16 octobre 2017, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à Conakry.

Dans son allocution, le porte-parole de cette nouvelle alliance, Me Pépé Koulémou a précisé que la situation politique actuelle de la Guinée se caractérise par l’installation de la quasi-totalité des institutions républicaines, la bonne amorce d’un décollage économique pour une croissance à deux chiffres avant 2020 et l’organisation des élections communales. Et d’ajouter : « la Mouvance présidentielle doit s’assurer d’une bonne organisation, d’une meilleure stratégie pour obtenir une majorité absolue à ces consultations ‘’.

Selon lui, plusieurs partis politiques qui ont la même vision, la même stratégie et qui ont eu à travailler pendant plusieurs années ensemble au sein de la Mouvance Présidentielle, viennent de décider de la création d’une alliance politique dénommée « Alliance des Acteurs de la Mouvance Présidentielle (AMP) ».

Cette Alliance dit-il, est dirigée par un Bureau exécutif et un collège de leaders. Ses démembrements au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral seront installés dans les semaines à venir pour l’accomplissement de sa mission.

Devant un parterre de journalistes le porte-parole, Me. Pépé Koulémou dira, « la mission de (AMP) est de soutenir de façon active, permanente et irréversible le président de la République dans sa politique et son programme de développement. Nous sommes tous unanimes de nous rendre sur le terrain pour sensibiliser, informer, former et convaincre les citoyens à adhérer massivement.»

Pour terminer, le porte-parole a annoncé que la main est tendue à tous les partis politiques pour rejoindre cette alliance. « Nous invitons les autres partis politiques qui ne nous ont pas encore rejoint, à le faire car, à l’heure où nous vous parlons près d’une cinquantaine de partis politiques ont signé leur adhésion à notre alliance.»

De son côté le président de l’AMP, Dr Saliou Bella Diallo, déclare « C’est après dix-huit mois de concertation que l’AMP a été créée. Au début il y avait 10 partis et aujourd’hui nous sommes actuellement à cinquante un partis politiques membres de cette alliance. Et je lance un appel pressant aux autres partis politiques que la porte est grandement ouverte pour leur adhésion dans cette alliance. »

Zeze Enèma Guilavogui pour aminata.com

Tel, +224 622 34 45 42

Zezeguilavogui661@gmail.com

Politique : une nouvelle alliance politique pour soutenir les actions d’Alpha Condé

L’Alliance des Acteurs de la Mouvance Présidentielle (AMP), a procédé au lancement officiel de ses activités ce lundi 16 octobre 2017, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à Conakry.

Dans son allocution, le porte-parole de cette nouvelle alliance, Me Pépé Koulémou a précisé que la situation politique actuelle de la Guinée se caractérise par l’installation de la quasi-totalité des institutions républicaines, la bonne amorce d’un décollage économique pour une croissance à deux chiffres avant 2020 et l’organisation des élections communales. Et d’ajouter : « la Mouvance présidentielle doit s’assurer d’une bonne organisation, d’une meilleure stratégie pour obtenir une majorité absolue à ces consultations ‘’.

Selon lui, plusieurs partis politiques qui ont la même vision, la même stratégie et qui ont eu à travailler pendant plusieurs années ensemble au sein de la Mouvance Présidentielle, viennent de décider de la création d’une alliance politique dénommée « Alliance des Acteurs de la Mouvance Présidentielle (AMP) ».

Cette Alliance dit-il, est dirigée par un Bureau exécutif et un collège de leaders. Ses démembrements au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral seront installés dans les semaines à venir pour l’accomplissement de sa mission.

Devant un parterre de journalistes le porte-parole, Me. Pépé Koulémou dira, « la mission de (AMP) est de soutenir de façon active, permanente et irréversible le président de la République dans sa politique et son programme de développement. Nous sommes tous unanimes de nous rendre sur le terrain pour sensibiliser, informer, former et convaincre les citoyens à adhérer massivement.»

Pour terminer, le porte-parole a annoncé que la main est tendue à tous les partis politiques pour rejoindre cette alliance. « Nous invitons les autres partis politiques qui ne nous ont pas encore rejoint, à le faire car, à l’heure où nous vous parlons près d’une cinquantaine de partis politiques ont signé leur adhésion à notre alliance.»

De son côté le président de l’AMP, Dr Saliou Bella Diallo, déclare « C’est après dix-huit mois de concertation que l’AMP a été créée. Au début il y avait 10 partis et aujourd’hui nous sommes actuellement à cinquante un partis politiques membres de cette alliance. Et je lance un appel pressant aux autres partis politiques que la porte est grandement ouverte pour leur adhésion dans cette alliance. »

Zeze Enèma Guilavogui pour aminata.com

Tel, +224 622 34 45 42

Zezeguilavogui661@gmail.com