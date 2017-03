now playing

Une délégation d’une division Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation(MATD) , était en visite le samedi , 4 mars 2017,au siège national de l’union des forces républicaines (l’UFR).

L’objectif de cette mission était de venir s’enquérir l’effectif des partis politiques évoluant sur le terrain, avant d’assainir le fichier des partis politiques.

Après leur entretien à huit clos avec le bureau politique national (BPN) de l’ufr,. le chef de mission Mohamed Ben Bangoura explique la cause de la visite :”le but de la visite c’est pour venir savoir les activités des partis politiques sur le terrain avant de relever les points forts et les points faibles de chaque parti. Mais aussi assainir le fichier des partis politiques.”

Parlant du constat le chef de mission parle ”l’UFR est un parti qui est en activité. On a trouvé une assemblée générale en place, des meetings avec leurs militants et sympathisants. On a pas constaté de négatif.

La seconde étape nous allons rendre compte, après ce rapport final les autorités en décideront.

Cette visite qui a débuté depuis le 1er prendra fin le 10 mars 2017 à Conakry et à l’intérieur du pays. ” a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’honorable Bakary Goyo Zoumanigui a fait savoir que, le programme unité par le ministère de l’administration c’est n’est pas première fois qu’une telle démarche soit entreprise par le département c’est la deuxième fois. ”Mais la première mission qui est venue je crois s’était en 2005. Nous n’avons pas vu de suite après leur visite qu’elle décision on été prise”, a-t-il dit avant d’ajouter au cours de l’entretien avec la délégation du MATD, plusieurs questions ont été posées notamment: l’identification des sièges des partis politiques, est-ce que nous tenons nos réunions, nos meetings,demander l’agrément du parti pour ne citer que ceux là

Selon lui, il faut voir clair l’identification des partis politiques car dit-il il y’a beaucoup qui pensent que avoir un parti ”leurs permettent d’être à l’abri des poursuites judiciaires parce que la communauté internationale est sensible à cela ”

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

