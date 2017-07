Politique: une ancienne proche de Conté rejoint Sidya Touré

L’Union des Forces Républicaines (UFR) a présenté aux militants du parti Koumba Diakité suite à son adhésion lors de sa traditionnelle assemblée Générale au siège à Matam Lido.

Dans son intervention, Koumba Diakité , a fait savoir devant plusieurs militants et sympathisants l’UFR , qu’elle est venue pour apporter son expérience au nouveau parti : « je suis arrivée dans cette salle avec deux choses, une paire de chaussure (1) et un carnet pour que nous définissions les stratégies ensemble et aller à la conquête des militants partout où ils se trouvent.

En déposant ma lettre pour l’adhésion à UFR, le 20 juin dernier au secrétariat Général du parti j’étais loin d’imaginer que son examen aurait été si urgent. Cette première assemblée Générale de ce jour samedi 15 juillet 2017, aurait été marquée par une grande cérémonie, je félicite tous les militants »

Poursuivant, elle a une fois encore rassuré les membres du bureau politique national, les différents responsables et militants de mener la bataille du côté de son nouveau mentor, « le président Sidya Touré, dont la compétence à gérer les affaires tant administrative que politique, n’est plus à démontrer dans ce pays. Donc l’un des plus importants objectifs c’est de faire gagner notre leader à la future échéance communale, législative et présidentielle ».

Selon elle, sa présence au cœur du parti de l’union de forces républicaines, va la permettre de participer activement à l’animation des structures de cette formation politique au niveau des femmes et des jeunes.

De son côte, content de cette adhésion le député Ibrahima Bangoura a demandé aux militants de resserrer les rangs pour les préparatifs des élections qui pointent à l’horizon, car, dit-il , ‘’ Je suis fier, nous assistons à des adhésions qui que prouvent le cercle du parti est en train de grossir.’’

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel + 224 622 34 45 42

Zezeguilavogui661@gmail.com

Commentaires