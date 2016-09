Pétrole: La Guinée et la Compagnie SCS Hyperdynamics Corporation signent l’avenant d’extension au contrat de partage de production d’hydrocarbures.

Conakry, le 20 Septembre 2016 – La Direction Générale de l’Office National des Pétroles (ONAP) annonce qu’à la suite du protocole d’accord daté du 19 Août 2016, Monsieur Diakaria Koulibaly , Directeur Général de l’Office National des Pétroles et Monsieur Ray Léonard, Président Directeur Général de SCS corporation Ltd -Hyperdynamics ont signé ce Mercredi 14 Septembre 2016 l’Avenant numéro 2 relatif à l’extension du contrat de partage de production d’hydrocarbures liant la République de Guinée à la compagnie SCS Hyperdynamics pour une période non renouvelable d’un (01) an allant du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2017.

Cet Avenant qui entre en vigueur à compter de sa date d’approbation par Décret de SEM le Président de la République retrace les dispositions du Protocole précité suivant les clauses contractuelles ci-après :

1. Hyperdynamics devient opérateur avec détention de 100% dans la concession

2. Hyperdynamics procédera à un rendu de surface équivalent à 77% de sa superficie contractuelle actuelle et mettra à disposition de la Guinée, ainsi que des partenaires intéressés par la reprise de ces surfaces rétrocédées, les données sismiques y afférentes.

3. Hyperdynamics s’engage à forer dans la période contractuelle le puits dénommé FATALA pour un budget estimatif des travaux équivalent à 46 millions de dollars US (46 000 000 USD)

4. A défaut de pouvoir honorer son engagement de réalisation du puits pétrolier, Hyperdynamics indemnisera la Guinée à hauteur de la totalité ou du reliquat du budget déduit des dépenses du forage.

A cet effet, Hyperdynamics, société mère de SCS corporation Ltd, mettra en place une caution de bonne exécution pour un montant de cinq millions de dollars US (5 000 000 USD) qui sera libérée une fois la plateforme de forage présente dans les eaux territoriales guinéennes.

L’Office National des Pétroles (ONAP) et la compagnie SCS Hyperdynamics se réjouissent de la signature de cet Avenant et s’engagent à mutualiser les efforts pour une meilleure réussite de ce projet dans l’intérêt majeur des parties.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander