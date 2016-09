Papa Koly Kourouma: « si le Président Alpha Condé m’invite, je cours pour y aller »

Le Chef de l’Etat Alpha Condé a depuis quelques semaines entamé des rencontres avec des leaders de la classe politique, dont la première avec son principal opposant et chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, suivie du porte-parole de cette opposition et président du parti (UFC), Aboubacar Sylla.

Pour certains, ces rencontres ambitionneraient à désorienter l’opposition dans sa dynamique enclenchée, qui est celle de ‘’mettre pression’’ sur non seulement le président de la République, mais aussi aux ministres en vue d’une bonne gestion de la chose publique.

D’autres leaders politiques et anciens ministres sont également attendus à Sékoutouréyah et débattre sur des questions d’intérêt national. Il s’agit notamment, du président du parti Génération pour la Réconciliation, l’Unité et la Prospérité (GRUP), Papa Koly Kourouma, ancien ministre de l’Energie et de l’Hydraulique.

Elhadj Papa Koly Kourouma a indiqué: ‘’quand un Président de la République invite un leader d’un parti politique, ce dernier doit courir pour aller. Moi, si le Président Alpha Condé m’invite, je cours pour y aller. Et si je peux courir à 100 Kilomètres à l’heure, je le ferai, ça veut dire que je répondrai favorablement à l’appel’’, a-t-il indiqué.

Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a annoncé, à travers un communiqué la relance du dialogue politique pour le jeudi, 22 septembre prochain. Le président du GRUP estime que cette démarche permettra d’aplanir leurs différents à ceux du gouvernement de monsieur Alpha Condé. « Nous sommes demandeurs de dialogue, et quand on nous dit que l’ouverture du dialogue aura lieu, c’est un sentiment réel de satisfaction que nous devons éprouver dans la mesure où ce dialogue va nous permettre d’aplanir nos différents. Parce que nous (opposition) et la mouvance avons un trait d’union en commun qui est le bien-être des populations guinéennes qui passe par la fourniture d’infrastructures de base, la baisse des prix des d’denrées de premières nécessités, la fourniture de l’eau, l’électricité etc. Chose que l’opposition reproche au gouvernement dans sa gestion. Donc, si nous nous nous retrouvons autour d’une table, nous allons poser des problèmes qui vont peut-être amener le gouvernement à changer la manière de la gestion économique du pays ».

L’opposition républicaine accuse le pouvoir de n’avoir pas respecté les accords politiques précédents. Cette fois si, Papa Koly souhaite à ce que le dialogue qui s’ouvre jeudi entre les leaders des partis politiques, la Société civile et les représentants des partenaires internationaux, signataires de l’Accord du 20 août 2015 soit exceptionnel. « Il ne faudrait pas qu’on mette les conclusions de ce dialogue dans les tiroirs ; mais qu’elles soient effectivement mises en œuvre ».

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com



