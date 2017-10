Orange Guinée renouvelle son certificat Top Employer

Pour une 3e année consécutive, Orange Guinée s’est une fois de plus distinguée par la qualité de la politique en matière de gestion des ressources humaines en renouvelant son Label Top Employer en Guinée pour l’année 2018.

C’est le Top Employers Institute qui a annoncé les résultats de son étude annuelle le 12 Octobre 2017 en Afrique du Sud. La filiale, à ce jour, reste la première et la seule entreprise certifiée Top Employer Guinée 2018.

La certification « Top Employer » distingue les employeurs qui créent les conditions optimales pour le développement de leurs salariés, tant sur le plan professionnel que personnel.

Reconnue dans le monde entier, la certification « Top Employer » valide les initiatives qui visent les standards d’excellence les plus élevés en matière de conditions de travail et de ressources humaines.

Dans le cadre du processus appliqué par le Top Employers Institute, les Entreprises participantes se soumettent à une étude rigoureuse et doivent répondre à des critères stricts pour être certifiées.

Pour renforcer la validité du processus, les réponses sont soumises à un audit indépendant. Celui-ci a mis en évidence le fait qu’Orange Guinée fournit à ses salariés d’excellentes conditions de travail ; ce qui lui a permis de rejoindre le cercle très fermé et prisé des Top Employers.

A noter que Orange Guinée, déjà certifiée ISO 9001 version 2015, renforce son positionnement en tant qu’Entreprise de référence en matière de politiques RH.

Il faut enfin rappeler qu’à l’instar d’Orange Guinée plusieurs filiales du Groupe Orange ont été également certifiées Top Employer dans leurs pays. Ce qui a permis au Groupe de renouveler également le label Top Employer Africa.

