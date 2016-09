Le numéro trois de l’UFDG demande le départ de Bakary Fofana à la tête de la CENI

En marge de la réunion hebdomadaire de l’Union des forces démocratiques de Guinée samedi 10 septembre 2016, le deuxième vice-président de l’UFDG, Mamadou Bano Sow, a indiqué que le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Bakary Fofana et certains de ses membres ne sont pas à la hauteur d’être à la tête de cette institution.

Pour lui, le président de la CENI et certains de ses membres doivent reconnaître qu’ils sont coupables de la mort de plus de 70 personnes innocentes.

« Si monsieur Bakary et autres membres de la CENI, acceptaient aujourd’hui que plus de 70 morts en Guinée, sont morts c’est du fait de votre mauvais travail, vous pouvez démissionner, si vous le faite, vous n’avez besoin de demander à quelqu’un, et vous verrez le pays se sentira mieux », a-t-il indiqué.

Il a encore ajouté qu’il lance un appel à M. Fofana et quelques membres de l’institution, « il est temps de démissionner parce que vous faites beaucoup de tort à la Guinée », a-t-il martelé.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

Tel : 620-10-70-71



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander