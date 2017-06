Nouveaux forfaits internet MTN plus variés et accessibles

Découvrez les nouveaux forfaits internet plus variés et plus accessibles, pour naviguer sur votre téléphone portable et votre clé Internet.

Sur tous vos achats de forfaits internet, gagnez jusqu’à 100% bonus utilisables 24h/24 pour vos téléchargements, jeux en ligne, navigation….

Découvrez les nouveaux forfaits de 125Mo et 250Mo et gagnez en plus des bonus internet, de bonus appel et SMS.

Comment Souscrire à un forfait Internet :

Composez *100*3# pour accéder au menu et choisissez le forfait qui vous convient

Vous trouverez la liste des différents forfaits dans le fichier ci-dessous :