La 59eme anniversaire de l’armée Guinéenne a été célébrée ce mercredi 1 er novembre 2017, dans certaines garnissions militaire du pays. Au camp Alpha Diallo de Conakry, c’est le chef d’état major adjoint de l’armée de terre qui a présidé la cérémonie.

Le général de brigade Edouard Théa, a fait savoir que le 1er novembre lui rappelle toujours de travail inlassable et lui donne l’occasion de penser au sacrifice immense que les devanciers ont eu à consentir pour ce pays. « Au lendemain d’accession de l’indépendance de la Guinée, le peuple avait besoin de son armée pour le protéger contre toute sorte de menace. Parce que n’oubliez pas que le 2octobre 1958 et le 1er novembre 1958 se sont deux dates complémentaires qui signifient la même chose. La défense de l’intégrité territoriale, des biens des guinéens et les guinéens eux-mêmes. Car le 2octobre sans 1er novembre 58, je ne sais pas si la Guinée allait exister.»

Dans le registre, le chef d’état major adjoint de l’armée de terre, est allé tout droit pour expliquer l’importance de la création de l’armée guinéenne le 1er novembre 58, « Cette date historique est très importante pour moi. Par ce que sans elle, je ne sais pas si ont allait pouvoir parler de la Guinée. N’oubliez pas la manière par laquelle ont a recouvré notre indépendance. Elle a fait des jaloux des aigris dont la puissance colonisatrice, qui a dépouillé le pays de tous. Donc la nation était à genoux. Mais quand l’armée fut créée c’était le respect total. Il fallait cette branche armée composée de dignes fils du pays qui ont renoncé à tous leurs biens à l’outre mer pour venir répondre à l’appel de la patrie pour sa défense de toute sorte de menace.»

Et d’ajouter, « Donc 1 er novembre 2017, est pour moi un jour de joie, de réflexion de commémoration de nos devanciers. Je souhaite à cette occasion bonne fête non seulement à l’armée guinéenne, mais à toute la République de Guinée. Je félicite et encourage nos chefs qui ne ménagent aucun effort pour soutenir cette armée qui est formée, équipée et cela nous disons merci aux autorités.»

