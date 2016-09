Naturellement riche, sols, sous-sols, mais…

De quelle richesse avons-nous besoin ? Est-ce celle matérielle ou celle humaine ? À nous de voir !

La vérité est que la richesse de l’esprit est de loin plus précieuse que celle du sol ou du sous-sol, car, toutes les autres richesses ne peuvent être utiles qu’à l’homme. Et pour que cette utilité soit effective, il faut que l’esprit humain soit cultivé, si non sa fertilité mentale serait vaine et toutes ces richesses seraient ainsi vaines. Toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d’un homme totalement acquis à l’idée de progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l’humanité. « À quoi bon les richesses ? », dans comment je vois le monde (1934-1958), Albert Einstein), Chapitre I p. 11.

La bauxite, le fer, le diamant, le pétrole et même l’uranium…à quoi servent-ils ? Si les besoins de l’homme ne sont pas comblés surtout ceux primaires –manger- boire- dormir- se vêtir- s’instruire- si ceux qui dirigent n’ont pas de bonnes vertus…, épargnez-nous vos chants de « la Guinée est un don de Dieu », c’est un « Château d’eau », c’est un « scandale géologique » ou je-ne-sais-quoi ! Tous ces qualificatifs pour un pays où plus que la moitié de la population est au seuil du seuil de la pauvreté… Si c’est pour crier avec fierté ces slogans bidons qui sont à l’état embryonnaire, car non matérialisés, on est premier, dès qu’il s’agit de faire du sérieux, chacun rejette la responsabilité à l’autre, hé, c’est l’autre là, c’est lui-même, il est de mauvaise foi, il n’aime pas ce pays… Bon, c’est toujours dire, « moi », je ne veux que ce qui est bien pour ce pays, Jean Paul Sartre l’avait dit « l’enfer, c’est les autres »…in Huit Clos. Les latins disent souvent Contentus suis rebus esse maximae sunt divitiae, ça veut dire que « Etre content de son sort, voilà la plus grande richesse ».

Notre sort, oui, il est scellé par qui ?

Si on partage l’avis des latins, pouvons nous dire que nous sommes loin d’abord de la richesse, car notre sort est entre les mains d’incompétentes personnes qui montrent jour et nuit leurs limites. La bauxite, ce n’est que de la terre bon sang, et la tonne est achetée à un prix vil –tapez sur Google, le prix d’une tonne de bauxite, vous verrez une batterie d’articles qui en parlent, le prix est en deçà de 50 dollars-, car la terre rouge non transformée au moins en produit semi-fini est moins considérée aux yeux des preneurs qui fixent eux-mêmes les prix. Que fait le ministre des mines ? Modifier le code minier est-ce suffisant pour palier à ce problème ? Nous savons pertinemment que les textes ont beau être séduisants mais leur respect par le Guinéen et les autres est malheureusement non observé. L’espoir, d’autre sont même pessimistes, l’optimisme a foutu le camp, d’autres pensent déjà qu’on ne va jamais rattraper les autres pays qui foncent vers l’émergence. On entretient cette perte d’espoir de la population par l’inefficacité du gouvernement à faire bouger les choses. Ne comptons pas sur eux hein ! Car eux, sont égoïstes ! Ils savent que ça ne va pas, mais préfèrent raconter des histoires à la Naité-Naïveté. Des fantaisies nourries par de gros mensonges qui ne sont basés sur aucun fait. On veut nous faire vivre dans le rêve, tout ça parce que l’on manque d’une chose très précieuse de nos jours : « une éducation traditionnelle et moderne consistante ». Ils profitent de cet entrebâillement pour duper le monde. C’est pourquoi, pour moi, on n’a pas un problème d’analphabètes exclusivement, mais un problème d’alphabète-bêtes. Ceux qui ont eu la chance de faire des études supérieures ailleurs reviennent non pas pour aider le pays à sortir du trou mais pour puiser dans la fontaine commune. « Est maudit, celui qui a un poste et qui ne vole pas non! » Awa, arrêtons de pleurnicher yandi!

La richesse mentale, oui, on n’en a besoin!

La formation des formateurs.

La construction d’infrastructure scolaire et universitaire.

La valorisation de notre culture.

Tous ces facteurs contribuent à l’éveil des esprits qui est fondamental quand on aspire au développement.

Des formateurs mal formés, on ose parler d’émancipation, je donne un petit exemple tiré de ma propre expérience, j’ai un peu enseigné –la philosophie- dans les lycées de (Coyah et Dubréka). J’ai remarqué une chose, tous les philosophes s’accentuent beaucoup plus de la 11ème année en Terminale options confondues sur les problèmes de l’existence de Dieu qui n’existent normalement que dans une partie du programme de la 11ème où on parle de la question fondamentale de la philosophie qui est une question parmi tant d’autre non résolue en Philosophie. Pourquoi s’attarder à cela quand on a tout un programme à achever ? Ils papotent avec les élèves jusqu’à la fin de l’heure sans faire du sérieux. Je ne plains pas trop les enseignants, mais les différentes directions préfectorales et régionales de l’éducation qui envoient toujours des inspecteurs qui inspectent seulement pour remplir leurs poches. Quand ils viennent, ils se dirigent à la direction, si le directeur ou le proviseur ou encore le censeur les donne quelques miettes, ils n’iront jamais en classe à plus forte raison vérifier ce qui est donné par les enseignants. Le primaire, c’est plus que lamentable, ce sont des sortants de l’Ecole Nationale des Instituteurs ou des personnes prisent je-ne-sais où qui y enseignent, même eux ont besoin de formation, car la base ils ne l’ont pas et ils détruisent immoralement la base des petits enfants. L’éducation de base chez nous est à panser, elle saigne de partout, de torture de personnes non initiés ou de ratés! Quand un raté forme ou une victime de l’échec scolaire, ça donne ce que ça donne…

Quand on a de personnes ressources, il faut penser aux infrastructures :

Des salles de classes conforment –moins d’élèves- avec des équipements qu’il faut…les amphithéâtres par exemple doivent être équipés d’écrans et de haut-parleurs… Il y a des salles où les enfants s’asseyent à 4 par banc dans les écoles publiques, dans les universités des salles à 300 ou plus d’étudiants avec des équipements non adéquats…l’enseignant doit être plus qu’un muézin!

Des bibliothèques, équipées de livres récents et liés aux programmes enseignés. De fois quand vous entrez dans certaines bibliothèques, vous ne voyez que de vieux livres la plupart ne pouvant pas vous aidez dans vos activités de recherches. On recherche, on a besoin de l’ancien, mais le nouvel est le plus bon…

Encourager la création de journaux scientifiques dans les universités. Pas de journaux qui racontent des ragots ou des potins, genre, Rihanna et Chris Brown sont en désaccord ou encore Béyoncé à giflé son mari… Non, des journaux en ligne et en version papier qui publient chaque 3 mois, deux fois par an ou chaque année, cela dépendra de l’organisation du journal des travaux scientifiques de recherches sur le pays avec des suggestions et recommandations. Cela servira aussi aux jeunes de lire et s’inspirer afin de mieux faire.

Une mise à jour annuelle des programmes est nécessaire. Il y a des enseignants qui n’ont qu’un seul cahier et qui ont déjà mémorisé ce qu’ils doivent enseigner, car ils ont enseigné la même chose pendant plus de 10 ans. Les enfants crient, ce prof est bon, la vérité est que si on change un peu le programme, il sera incapable d’enseigner…il faut impérativement actualiser les programmes!

Faire la promotion de l’écriture et de la lecture…On n’a pas besoin de consommer ce que les autres font tout le temps, lire Molière, Shakespeare, Platon ou autres, c’est bien, mais avoir des écrits sur le bled est mieux.

Pousser les enseignants et professeurs voire les obliger à faire des articles scientifiques et des écrits. Je me demande pourquoi a-t-on augmenté au nom du Ministère de l’Enseignement Supérieur, le mot recherche scientifique ? Qui fait quoi dans ce domaine ?

Pourtant chaque Université au niveau du décanat à un vice-recteur chargé de la recherche et au niveau de la faculté, un vice-doyen chargé de la recherche. Où va le budget alloué à la recherche scientifique ? Va-ton continué à crier richesse, alors qu’au fond, on est des pauvres ? L’éducation guinéenne s’affaiblit au fur et à mesure que les années avancent…déplorable! Un peuple qui veut se développer sur une fondation culturelle qui n’est pas la sienne est voué à l’échec. Une rétrospection et un retour à la source est sollicité afin de mieux sauter et gravir les échelons pas-à-pas…

BALDE, Elhadj Ousmane, Sociologue et Ecrivain



