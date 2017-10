Le musée du Fouta fête ses 16 ans

Ce 14 octobre 2017,le musée du Fouta a célébré en différé l’an 16 de sa création. L’institution patrimoniale a cru bon de célébrer l’événement en présentant une nouvelle exposition intitulée « ghariji Fouta » traductibles par l’expression française les merveilles du Fouta . Une exposition photo séquencée en 8 grands thèmes à savoir :l’élevage, la traite et l’exploitation du lait, l’agriculture ,l’habitat traditionnel, les parures et coiffures féminines et les couvre chefs masculins ainsi que les insolites .

D’entrée de jeu professeur Bonata Dieng directeur scientifique du Musée est revenu sur certaines grandes dates qui ont marqué le musée.

Puis, tour est venu à l’invité d’honneur Cherif Diallo fonctionnaire du système des nations unies et ami de la culture très investi pour son épanouissement de faire son allocution dans laquelle il a plaidé pour une communion autour de la culture pour solidifier l’identité culturelle du Guinéen et au sens large. Il a aussi déploré l’instrumentalisation de la culture pour des causes politiques avec la complicité des élites.

Puis Mr Alpha Oumar Diallo président de la coordination du Fouta au Mali et membre de la délégation de Cherif Diallo a eu son temps de parole dans lequel ,il a salué l’engagement de ce dernier auprès de la coordination et pour le rayonnement de la culture haali pular .

A l’absence des autorités préfectorales et du Gouvernorat, le discours des autorités a été prononcé par le chef de cabinet du gouverneur Elhadj Marga Baldé

.

Puis sur un power point ,Dian Bah autre cadre guinéen vivant au Mali et accompagnateur de l’invité d’honneur a présenté une communication axée sur les enjeux et les dangers du réchauffement climatique ponctuée de questions de l’auditoire.

Après cette présentation la nouvelle exposition du musée a été dévoilée et mis à la disposition du public.

Dans la soirée de ce samedi, une veillée traditionnelle a réuni tous les invités au cours de laquelle contes et musique des gnamakalas du Fouta ont servi de décor.

Une seconde conférence portant sur les changements culturels a annoncé la journée du dimanche avec un concert poétique .des plats locaux ont aussi été servi aux invités .

Ousmane K. Tounkara