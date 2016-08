MTN Vacances : Encore plus de lots à gagner cette semaine

Lancée depuis le 02 Août 2016, la promo MTN Vacances se poursuit et continue de récompenser plus 100 gagnants chaque semaine. Basée sur la consommation, il suffit de taper *400# et consommer chaque semaine 10.000GNF pour tenter de gagner par tirage des Motos, des Iphone6, des tablettes Samsung Galaxy, des crédits de communication…

Pour cette 5ème semaine, MTN Vacances double ses lots. Ainsi du 30 Août au lundi 05 Septembre, tous les gains seront doublés offrant ainsi la possibilité à plus 200 abonnés de jouer et remporter un des lots offerts.

N’attendez plus, tapez *400# et consommez au moins 10000GNF la semaine pour participer au tirage.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur Facebook : MTN Guinée Conakry et sur internet au www.mtn.com.gn

MTN, Everywhere You Go



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander