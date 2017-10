MTN Sponsor leader du concert de Davido

Ne rate pas la première venue de Davido à Conakry.

MTN offre plus de 1000 tickets d’entrée. Pour t’inscrire, Tape *900# et gagne ton accès par tirage au sort. Plus tu joues plus tu augmentes tes chances de gagner.

Tu peux aussi acheter ton ticket à 50.000FG dans toutes les agences MTN via Mobile Money et bénéficier de 50% bonus.

Le jour du concert, les 25000 premiers tickets achetés à 60.000GFG, bénéficient chacun d’une recharge de 10.000GNF

Pour plus d’infos, c’est par ici

A toi de jouer!