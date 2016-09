MTN marque sa 15ème année de partenariat avec Highway Africa.

Mardi, 13 septembre 2016

Alors que Highway Africa, la plus prestigieuse conférence annuelle de journalisme du continent marque son 20ème anniversaire, MTN Group est fier de collaborer une foisencore avec « Rhodes University » sur l’événement, qui continue de mener la conversation et le débat autour des questions clés liées aux médias et aux TICs sur le continent.

Avec pour thème : Internet et les médias, RéflexionsetAvenir,Highway Africa 2016 s’est déroulé à Grahamstown, Eastern Cape, en Afrique du Sud du 28 au 29 Août 2016 en vue d’explorer l’impact d’Internet sur le journalisme et les médias, y compris le cinéma, la musique et les livres.

Le thème de cette année sied bien à la vision de MTN. En effet, en sa qualité d’une organisation qui étend la connectivité et la fourniture de services numériques à travers l’Afrique, nous savons que les TIC sont en train de changer la façon dont nous consommons les médias. En outre, elle permet un plus grand accès à l’information et aux services dans nos collectivités qui font parties de l’histoire positive racontée à travers notre continent. Nous croyons que l’Afrique a beaucoup de bonnes histoires à raconter et que des plates-formes comme « Highway Africa » constituent des vecteurs de stimulation du secteur des médias afin que ces histoires soient partagées.

Selon Xolisa Vapi, Directeur Général de La Communication et Relations Publique de MTN, MTN prend part à cette conférence depuis quinze ans parce que notre accompagnement continu est basé sur notre engagement pour le développement et la promotion du journalisme sur le continent.

«Nous sommes honorés et reconnaissants que MTN ait accepté encore une fois de nous accompagner dans cette aventure pour le développement du journalisme africain. Notre conférence a connu beaucoup de changements et d’immenses progrès au fil des années grâce à l’appui de nos partenaires. C’est justement ce pourquoi Highway Africa connait un tel succès et demeure une plateforme incontournable pour les médias à travers le continent », déclare Chris Kabwato, Directeur, Highway Africa.

Cette rencontre est constituée de séances plénière, de panels de discussion, d’ateliers, de lancement d’œuvre littéraire et journalistique et de dîner de réseautage.

Highway Africa 2016s’est consacrée d’une part à la célébration du 20ème anniversaire de la première plateforme de rencontre de journalistes et d’autre part à la réflexion sur internet et la société.

A propos du groupe MTN

Lancé en 1994, le Groupe MTN est un opérateur de premier plan sur les marchés émergents, connectant ses abonnés dans 22 pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le groupe MTN est coté sur le JSE Securities Exchange en Afrique du Sud sous le code de l’action: « . MTN » Au 30 Juin 2016, MTN a enregistré 232,6 millions d’abonnés à travers ses opérations en Afghanistan, Bénin, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Chypre, Ghana, Guinée Bissau, République de Guinée, Iran, Libéria, Nigéria, République du Congo (Congo-Brazzaville), Rwanda, Afrique du Sud, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Syrie, l’Ouganda, Yémen et Zambie. Visitez-nous à, www.mtnbusiness.com et www.mtn.com



