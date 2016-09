MTN Hello World : Des tarifs roaming simples et abordables

Nous sommes certes chanceux d’avoir des applications d’appels telles que Skype, viber… qui permettent de rester en contact avec nos proches et notre famille pendant nos déplacements mais il n’est pas aussi facile de trouver une connexion internet ou une Sim quand nous voyageons.

Pour vous rendre la vie beaucoup plus simple, MTN met à votre disposition MTN Hello World, le nouveau service roaming vous permettant de vous déplacer avec vos numéros MTN partout dans monde et bénéficier de tarifs abordables en émission et réception d’appels mais aussi en connexion internet.

MTN Hello World est le moyen idéal pour rester joignable pendant vos voyages sans vous ruiner avec des tarifs simples et faciles à comprendre.

Rendez-vous dans nos agences pour l’activation du roaming. Si vous êtes un abonné prépayé, l’activation se fait automatiquement une fois arrivée dans le pays d’accueil.

Retrouvez la liste de nos destinations roaming sur www.mtn.com.gn ou rendez-vous sur notre page Facebook : MTN Guinée Conakry pour plus d’informations



