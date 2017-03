now playing

Fidèle à sa politique de rendre la vie de ses clients beaucoup plus radieuse, MTN Offre sur les recharges de ce lundi, jusqu’à 200% bonus selon le montant de la recharge.

Pour chaque recharge allant de 500GNF à 50 000GNF, gagnez 100% bonus et pour une recharge de plus de 50 000GNF, gagnez 200% bonus. Les bonus sont utilisables uniquement vers MTN et valables 3 jours.

Plus d’infos au 111 ou sur Facebook : https://www.facebook.com/MTNGUINEE/

MTN Everywhere You Go