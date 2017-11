Le samedi 04 novembre 2017, à l’hôtel Noom de Conakry, la cérémonie de remise des trophées KATALA 224, a regroupé plusieurs personnalités du pays, des institutions accréditées en Guinée, des membres du gouvernement, des hommes d’affaires….

Dans son allocution, la directrice générale, Elise Haba Koivogui de l’agence More & More a fait savoir que, c’est avec un très grand plaisir, et une vive conscience de l’importance de cette soirée, que son équipe et elle accueille cette première édition des « Trophées Modèles de réussites KATALA 224 ». Elle a ajouté que cette cérémonie est consacrée à la célébration de la réussite et de l’excellence auprès des élites de la Guinée.

Selon elle, l’agence More & More qu’elle représente a voulu encourager les efforts et élever les ambitions de la communauté entrepreneuriale et administrative de la Guinée tout en accroissant la prise de conscience chez les jeunes qui vivent leurs parcours depuis le début de l’aventure. « Parce qu’aujourd’hui plus que jamais la Guinée doit défendre son modèle en Afrique. Et nous avons à cœur d’illustrer cette excellence et de démontrer sa capacité à se reformer ».

Poursuivant son intervention, la directrice Elise Koivogui de la communication institutionnelle événementielle a dit : « de l’informel au formel sept secteurs de récompense sont concernés. Durant ces deux mois, le public vous a découvert sans relâche, ils ont voté et tous les votes comptes car ils pèseront dans la balance à 50% les autres 50% a appartiennent aux membres du jury qui vont délibérer à la fin de la cérémonie. Car la réussite c’est nos 21 nominés KATALA ! La réussite c’est Azozoya avec ses plats d’attieké, la réussite c’est Aissatou Bah et ses 9ans à Cellcom, la réussite c’est Gabriel Curtis et ses reformes à l’APIP, la réussite c’est Sow Pedro et sa révolution de l’humour en Guinée, la réussite c’est Aboubacar Camara 1er DG de Nestlé ; pour faire court, la réussite c’est nos 21 nominés Katala 224 ! ».

Après la délibération par les membres du jury, les nominés du trophée du modèle de réussite Katala 224 édition 2017, sont :

1 secteur public

Lamine Cissé (Directeur général de l’ANAIM)

2 le secteur privé M. Bakary Diaby (Président Directeur Général SOGUIBEC) ;

3 Le secteur d’investissement M. Sory Doumbouya (Président Directeur Général de DJIOLIBA PECHE),

4 le secteur en management M. Yiremba Mohamed Sidibé (Président Directeur General de BCEIP)

5 Le Secteur D’entreprise Mme Keita Fanta Koné (Assistante consulaire Ambassade de Malaisie)

6 Secteur culturel M. Curtis Phénix Xavier (Artiste Peintre)

7 Secteur informel Mme Fatoumata Diaby « Azozoya » (Restauratrice)

De son côté le Directeur général de l’agence nationale de l’aménagement des infrastructures minières (ANAIM), lauréat du secteur public, parmi les trois candidats en lice, a livré ses sentiments de satisfactions. « C’est un sentiment de fierté, de joie, un honneur d’être parmi vous ce soir et tout d’abord remercier sincèrement les organisateurs pour la qualité organisationnelle de cette cérémonie qui est une première. Mais nous devons les encourager à continuer dans cette dynamique. Cela pourrait permettre non seulement une sorte d’émulation entre les différents secteurs. Mais qu’on est une sorte de conscience à l’ensemble des jeunes de Guinée de pouvoir prendre à bras de corps le développement de ce pays ».

Il est à noter que dans chaque catégorie composée de trois personnes, il y a eu un nominé par secteur parmi les 21 personnes sélectionnées.

Zézé Enéma Guilavogui pour aminata.com

Tél. +224 622 34 45 42

Zezeguilavogui661@gmail.com