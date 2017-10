Modèles de réussite KATALA 224 Dernier jour de vote ! Mme Haba Elise Koivogui

Bonjour Mme HABA, vous êtes la gérante Associée de l’agence Organisatrice de l’événement ‘’ Modèles de réussite KATALA 224 ‘’ que pouvez-vous nous dire de cette cérémonie de récompense ?

Oui bonjour, je vais commencer par vous rectifier, je suis la consultante administrative Associée de l’agence More & More qui est porteur du projet « Modèles de réussites 224 ».

21 hommes et femmes se sont illustrés courant 2016-2017 à travers la création massive d’emplois, certains dans la construction citoyenne, la réussite dans le business, les pratiques managériales, la responsabilité sociétale ou encore dans la vente de l’image de la Guinée à l’international. « Modèles de réussites KATALA 224 » célèbre donc ces femmes et hommes qui ont décidé de ne pas suivre des mouvements mais qui ont créé les siens propres et qui se sont finalement fait suivre par les autres.

Quel est donc l’objectif de « Modèles de réussite KATALA 2 24 » ?

Nous avons plusieurs ; trois (3) pour tout dire. A savoir :

Mettre en lumière cette catégorie d’hommes et de femmes qui travaillent à promouvoir l’entrepreneuriat en Guinée avec des parcours exceptionnel mais qui sont dans l’ombre ; Accroitre la prise de conscience chez les jeunes qui suivront les parcours de ces modèles Encourager les efforts et élever les ambitions de la communauté entrepreneuriale en Guinée.

Bien, alors dites-nous en quoi cette cérémonie est différente des nombreux Awards organisé en Guinée ?

La différence réside dans la démarche de l’agence ! More and More qui est une agence de communication institutionnelle et d’évènementiel, est une source d’idées originales qui sait se démarquer clairement dans son domaine.

Alors Modèles de réussites KATALA 224 est cette cérémonie de remise de trophée qui met plus l’accent sur ses nominés que sur l’événement lui-même. Nous donnons de la visibilité à nos nominés parce que c’est d’eux qu’il s’agit. Donc sur les deux mois d’organisations, 1 mois et demi sont consacrés à la promotion des nominés à travers les plateaux télévisés, les émissions interactifs, les panneaux publicitaires et les réseaux sociaux. Parce que nous voulons qu’au sortir de cet événement, que l’année 2018 connaissent plus de Sow pedro, de Azozoya, de Koné, de Curtis, de Sory Doumbouya, de Kalil ou encore de Yimréba pour ne citer que ceux parmi nos Modèles de cette Edition.

Parlons des nominés ? Vous vous êtes basé sur quels critères pour les sélectionner ? N’est-ce pas en fonction de vos connaissances ? Parce que je ne pense pas que ce ne soit les meilleurs de la Guinée que vous nous présentez là.

Alors vous faites bien de poser cette question ! « Modèles de réussites KATALA 224 » n’est pas un concours nationale ; Loin de nous cette prétention alors que nous ne sommes pas suffisamment outillé pour mesurer.

« Modèles de réussites KATALA 224 » c’est une cérémonie dédiée à un échantillon je dis bien ‘’UN ECHANTILLON ‘’ de femmes et d’hommes qui représentent des prototypes de réussites en Guinée

Nous avons osé choisir des hommes et des femmes que nos sondages ont ressortis comme des modèles, des exemples à suivre, nous les distinguons pour ce qu’ils sont et aussi pour ce qu’ils font pour le pays.

Alors bien évidemment il y’a un ou deux nominés que je peux connaitre personnellement, mais le calcul n’était pas là dans les sondages, sinon on aurait nominé une centaine, parce que du monde j’en connais (sourire).

D’accord, quel sera donc l’issu de ces votes ?

Le 4 Novembre au NOOM Hotel, il s’agira pour les invités de célébrer ses 21 nominés autour d’un Cocktail où les plus inspirants seront choisis à 50% par les jurés sur place à travers un vote et 50% par le public qui aurait voté les deux mois qui ont précèdé l’événement.

Pendant la cérémonie, après la projection des parcours des nominés, Chacun des 21 nominés sera décoré et 7 recevront les trophées « Modèles de réussites KATALA 2017 »

Et cette cérémonie sera émaillée de prestations artistiques et de discours.

Quels espoir fondé vous sur cet événement ?

Alors j’espère ardemment, du plus profond de mon cœur qu’au sortir de cette Edition, la jeunesse sera mieux outiller avec ces exemple de réussites pour prendre son destin en main.

Aussi, j’espère que le public va répondre massivement à l’invitation de l’agence More and More !