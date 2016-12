Modèle de réussite: “j’ai vendu même du charbon”, affirme El hadj Mamadou Dian Baldé PDG de “Barita commerce transport”

Cet opérateur économique qui est né à Tougué en 1953 l’a dit dans une interview qu’il a accordée à notre rédaction. Dans cet entretien il a parlé de son parcours scolaire, universitaire et professionnel. Nous vous proposons l’intégralité de l’entretien avec ce modèle.

Aminata.com: parlez-nous de votre parcours scolaire, universitaire et professionnel

El hadj Mamadou Dian Baldé: Je suis rentré à l’école en 1962 à l’école primaire de Barita dans la commune rurale de Tangaly préfecture de Tougué. Après l’examen d’entrée en 5ème année à l’école de Baady et le collège à Tangaly, j’ai fait la 12ème année à Faranah où j’ai fait le baccalauréat. Après mon admission, on m’a orienté à Kinkon(Pita). Après deux années de formation, on m’a affecté à Daralabé comme enseignant. Après trois ans de service dans cette sous-préfecture, j’ai été affecté à Mamou centre. Chaque samedi je me rendais à Conakry. C’est là que j’ai négocié pour la reprise de mes études. C’est un Monsieur du nom de Prospère originaire de Dalaba qui m’avait aidé. C’est ainsi que j’ai fait l’école de pratique de commerce. Après l’examen de sortie, on m’a affecté à ONA. De là-bas on m’a envoyé à l’hydro-vente qui à son tour m’a envoyé comme comptable à la station de Coléah où j’ai fait deux ans. Après les deux années, on m’a affecté à Fria. De Fria, on m’a nommé directeur de l’auto-consommation de Kankan pour ravitailler toute la Haute Guinée et la Guinée forestière en carburant. De l’autoconsommation, on m’a nommé chef de dépôt à l’administration du secteur pétrolier(ASP) qui était auparavant ONA. C’est moi qui livrait le carburant à la Haute Guinée et la Guinée forestière. Je sortais un million de litres par jour pour les différentes stations de la Forêt et de la Haute Guinée. Lorsqu’on a privatisé, j’ai construit une station à Labé et je me suis affilié à ELF. J’ai payé des citernes qui transportaient le carburant. C’est ainsi qu’on a voulu m’affecter mais je n’ai pas accepté de travailler pour l’Etat. J’ai décidé de travailler pour moi-même. Je faisais le transport et je gérais ma station. C’est ainsi que j’ai créé une société du nom de “Barita-commerce-transport”. J’importais de divers produits avec certains commerçants. Actuellement je travaille avec Kebo Energie. On importe du carburant. J’ai loué une station et je viens d’avoir une autre à Kindia. J’ai aussi une usine d’eau minérale. Aujourd’hui, j’ai plus de dix employés directs.

Est-ce que vous regrettez d’avoir laissé l’enseignement pour faire l’entrepreunariat?

El hadj Mamadou Dian Baldé: Non, je ne regrette pas. Je vais vous raconter pourquoi j’ai abandonné l’enseignement. Un jour, à Mamou devant le cinéma, un ami policier m’a dit que les policiers sont plus valeureux que les enseignants. C’est ainsi que j’ai abandonné pour venir reprendre les études à Conakry.

Quels conseils avez vous avez à donner à nos lecteurs notamment les jeunes?

El hadj Mamadou Dian Baldé: Je conseille à tous les jeunes de faire le maximum d’eux pour étudier, de se former bien, travailler de gauche à droite pour qu’ils se reposent à l’avenir. Tous mes enfants sont à l’école. Ma première fille est infirmière. Elle travaille au ministère des affaires étrangères. Trois autres sont à Paris. L’un fait Banques et finances, une de ses sœur a fait droit, elle travaille et le troisième fait la médecine. Je conseille à tout père de famille à former ses enfants, les éduquer car l’éducation est la base de tout. Lorsque j’étais employé par l’Etat, j’ai vendu même du charbon. Après le travail, je faisais le commerce ambulant. Je payait l’huile des moteurs pour revendre afin d’avoir un fonds. Au moment où je travaillais, je ne payais pas deux paires de chaussure. Je me consacrais au travail. J’épargnais presque tout ce que je gagnais. J’ai payé des terrains et j’ai construit. J’ai construit une mosquée, une école, j’ai aidé la construction de plusieurs mosquées. J’ai construit 21 habitations, j’ai des terrains. Dès que je gagne un peu, je cherche à investir pour multiplier.

