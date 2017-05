Mines de Boké: vers une parfaite cohabitation entre populations et SMB-WAP-UMS

C’est un programme de développement communautaire ambitieux qu’a enclenché le congloméra minier SMB-WAP-UMS pour une amélioration conséquente des conditions de vie des populations de Boké. Ces dernières vont sans doute se réjouir pour sceller une entente permanente avec la Société minière de Boké.

Ce plan va aussi considérablement réduire le taux de pauvreté dans cette région nord-est de la Guinée. Routes, Adduction d’eau potable, centres de santé, écoles, … Un projet de développement qui va créer des centaines d’emploi et générer d’importantes ressources financières pour les entreprises locales.

Gigantesques travaux routiers!

Long de 16 kilomètres de long et de 7 mètres, la SMB envisage de construire très bientôt une route qui va relier le chef-lieu de Kaboye au centre administratif de Boké. Une infrastructure qui a redonné de l’espoir à ces milliers d’habitants qui étaient plongés dans la poussière durant des décennies avant l’implantation de la société. Le coût de cette réalisation qui a dégagé une lueur d’espoir est estimée à six millions de dollars. Le représentant du district bénéficiaire de joyaux bijoux a salué la volonté de la SMB de faire sortir leur contrée de la misère. “Nous remercions vivement votre entreprise. Nous avons compris que le développement de nos villages constitue vos principales priorités“, explique M. Niassa Abdoulaye sage de Kaboye.

Konkokan dans l’effervescence

Dans le cadre du désenclavement des différents villages de Boké, United Mining Supply (UMS), partenaire de la SMB prévoit d’ouvrir une route sur le district de Konkokan. Cette réalisation vise à éviter l’encombrement lié à la circulation des engins du consortium minier. Le coût de cet ouvrage s’élève à 2 millions de dollars. Selon certains représentants des communautés de Konkokan, la réalisation de cette infrastructure va améliorer les conditions de mobilité de tous les citoyens. Plus loin, ils diront que cette route permettra l’écoulement des produits agricoles. “Nous avions de problème de vente de nos marchandises à cause du mauvais état de la route. Avec cette route que vous avez construite la vente à Boké et ailleurs de nos produits sera très facile. Nous saluons l’arrivée de cette route car nous nous sentons désormais impliquer dans l’extraction de la mine de Boké“, expliquent-ils. De son côté, le responsable de Winning a réaffirmé l’engagement du consortium à ne ménager aucun effort pour accompagner les Guinéens vers un véritable développement. A en croire un citoyen contacté par nos soins, la réalisation de ces ouvrages resserre le lien d’amitié et de convivialité entre la société et les communautés riveraines des zones minières.

Education et santé, la SMB-Winning sur le front

A Katougouma, grâce au consortium SMB-Winning, les citoyens et les travailleurs pourront recevoir des soins de qualité. Le congloméra a construit un centre de santé et équipé des matériels de dernière génération. Avec un personnel soignant qualifié, les habitants de Katougouma et leurs voisins n’auront pas besoin de venir à Conakry pour se traiter.

La réalisation des infrastructures de service de sociaux de base est l’une des principales préoccupations de la société. C’est dans ce cadre qu’elle a doté les habitants d’Amaraya Kaboye d’une école primaire flambant neuve. Les enfants de ce district qui étaient obligés de marcher de dizaines de kilomètres pour étudier vont désormais apprendre les cours élémentaires dans leur village. Par ailleurs, la firme minière a mis en place un centre de formation et de perfectionnement qui va aider les jeunes à se qualifier pour figurer parmi les meilleurs.

Lieu de culte dans l’agenda de la SMB

La sous-préfecture de Dabaya, chef-lieu de la préfecture de Boké a désormais une nouvelle mosquée entièrement construite sur fonds propres de la SMB. Après plusieurs mois des travaux, cette maison de Dieu va recevoir très bientôt les fidèles musulmans de cette contrée forte des milliers d’âmes. Pour cette localité réputée pratiquante d’un islam tolérant, la réalisation de mosquée va réjouir plus d’un titre. Par ailleurs, la construction de ce lieu de culte a mobilisé des mains d’œuvres locales.

Eau potable, source de la vie

Jusqu’à maintenant, les habitants de Dabis doivent parcourir chaque jour au moins deux kilomètres jusqu’à une rivière pour avoir quelque litres d’eau pour boire, cuisiner et faire la lessive. Dans quelques semaines, ce parcours difficile pour se procurer de l’eau ne sera qu’un lointain souvenir. Le consortium minier a financé pour les citoyens de Dabis la construction d’un forage qui est actuellement en chantier. Cette réalisation va permettre aux troupeaux de cette localité d’avoir accès facile à l’eau. Ce qui va améliorer les conditions de travail des éleveurs.

Centres de santé, forages, écoles primaires et mosquées, … Des réalisations infrastructurelles qui vont en droite ligne au programme de développement du président de la République qui a fait l’amélioration des conditions de vie de Guinéens comme sa principale préoccupation.

Amara Camara