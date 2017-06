« Mêmes les ennemis d’Alpha Condé savent qu’il travaille », martèle la députée Fatoumata Boh Camara

L’Honorable Fatoumata Boh Camara, a fait une mise au point le jeudi 22 juin 2017 sur la situation actuelle du pays, dirigé par le Président Alpha Condé.

Selon la députée, aujourd’hui les Guinéens ont connu ce don on appel infrastructures. Cela, à grâce à l’avènement du Pr Alpha Condé à la magistrature suprême de ce pays. Depuis cette date à maintenant, il ne cesse de poser des actes majeurs allant dans le cadre du développement de notre pays ; même ses ennemis savent qu’il a non seulement travaillé mais il continu aussi a travaillé pour la Guinée, un pays qu’il aime et admire depuis toujours, a-t-elle jurée.

Parlant de certaines réalisations de l’opposant historique, elle dira tout simplement : « voyez aujourd’hui la Guinée et faites une rétrospective à celle avant l’élection du Pr Alpha, il y’a nette différence. Mais, malheureusement nos compatriotes sont difficiles à aider ; aussi le mensonge a pris le dessus de la réalité. Malgré tout, le Pr Alpha Condé continu de poser des actes solides », a-t-elle indiqué.

A écouter cette députée, on a l’impression qu’elle admette un troisième mandant et même plus pour l’actuel Président. Un homme qu’elle a soutenu depuis plusieurs années en mouillant son maillot dans sa préfecture natale Faranah. : « Tout le monde connait que notre constitution a été élaborée pendant une période transitoire par le Conseil National de la Transition (CNT). A mon avis cette Constitution mérite une certaine retouches pour donner beaucoup plus davantage aux Présidents élus qui ouvrent des chantiers allant dans le cadre du développent d’y rester pour achever ces chantiers-là. Il serait bon de donner la chance au Peuple de se prononcer la dessus et en ce moment comme l’a dit monsieur le Président Alpha Condé, c’est seul ce Peuple qui peut décider pour son avenir. La question serait tout simplement de demander à cePeuple, est ce qu’il souhaite la continuité avec le président alpha condé pour que ce dernier achève les chantiers déjà engagés ou d’élire quelqu’un qui viendra mettre tout à l’eau », a-t-elle souhaité.

Dans son intervention, l’honorable Fatoumata Boh Camara est revenue sur les quelques réalisations faites par le gouvernement du Président Alpha Condé depuis 2010. Des projets gigantesques qui constituent selon elle, un motif de fierté nationale. « Ces projets sont entre autres : le réaménagement du 2×3 voies du tronçon Tombo – Moussoudougou, au prolongement de l’autoroute 2×2 voies Matoto-Enta-Dabompa jusqu’au km 36 et la connexion entre cette route et la voie expresse à travers des transversales d’Enta-Sonfonia 2×1 voie sur 2,6 km au nord et au sud sur 2 km jusqu’au bitumage des voiries de certaines villes de l’intérieur du pays notamment à: Faranah, Kissidougou, Dabola, Mamou, Kouroussa,Siguiri, Mandiana, N’Zérékoré, Kérouané et Dinguiraye, Coyah,Gaoual, Koudara.. A cela, s’ajoutent les travaux entrepris sur la nationale Mamou-Dabola, Guéckédou- Macenta, Kankan-Kissidougou, Kankan-Mandiana et Labé-Madina-Gounas… », A-t-elle cité.

Elle a terminé son propos par les autres réalisations faites pendant la célébration annuelle des fêtes de l’indépendance dans le pays profond en disant : « de grands travaux de construction de la Mairie de N’N’Zérékoré, du Bloc Administratif du Gouvernorat de Boké. D’autres grands travaux ont eu lieu dans la région de Mamou. Bien d’autres sont en cours dans les préfectures de Kankan, Kouroussa, Mandiana, Siguiri et Faranah ».

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com