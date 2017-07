Meeting de l’opposition républicaine : un député dénoncé la non application des accords

Présent au boulevard de Dialllo à kaloum pour participer au meeting de l’opposition républicaine de ce dimanche 16 juillet 2017, le député de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Ben Youssouf Keita, a évoqué les raisons de cette manifestation.

Selon lui, ce meeting résulte de la non application des accords du 12 octobre pour tant, le président Alpha Condé, s’était engagé à les respecter.

Agacé de cette situation, le député de l’Ufdg, a cité les accords non appliqués qui constituent la pomme de discorde : » Notamment il s’agit de l’organisation des élections communales et communautaires, l’indemnisation des victimes des marches pacifiques, l’assainissement du fichier électoral, la révision de la CENI, l’accès des médias publics des responsables de l’opposition et le respect intégral des échéances électorales et de nos jours jusqu’à maintenant rien n’a été appliqué depuis octobre 2016, voilà nous sommes en juillet 2017, et bientot la fin de l’année 2017. »deplore t-il.

Zeze enema Guilavogui pour aminata.com

