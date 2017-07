Meeting à Kaloum : Bantama Sow avertit Cellou

En s’exprimant sur le meeting projeté par l’opposition républicaine dans la commune de Kaloum le 16 juillet 2017, Sanoussy Bantama Sow ministre conseiller à la présidence de la république et membre du bureau politique national du RPG a demandé aux autorités d’éviter que des militants ambulants quittent leurs communes pour aller perturber la commune paisible de cette commune.

« Je demanderai aux autorités d’éviter que des militants ambulants quittent leurs communes pour aller perturber la commune paisible de Kaloum. Les citoyens et militants de Kaloum, c’est eux qui savent s’ils vont accepter que des gens viennent perturber là-bas. Les responsables et les citoyens de Kaloum doivent prendre leur responsabilité. L’UFDG est un parti de terroristes. Si on prend des militants à Bambeto et à Hamdallaye pour aller provoquer à Kaloum, Cellou sera le seul responsable devant l’opinion nationale et internationale. Nous demandons aux militants du RPG-Arc-en-ciel de rester mobiliser et de ne pas céder à la provocation », a-t-il indiqué.

Et Monsieur Sow de poursuivre : «On avait lancé à tous les patriotes qui se trouvaient de l’autre côté, de se ressaisir et de revenir à de meilleurs sentiments et c’est ce qui se passe aujourd’hui. La plupart des partis de l’opposition disent qu’ils ne se reconnaissent pas à cette manifestation que Cellou et son UFDG veulent organiser. Tous les patriotes se sont désolidarisés de l’UFDG. Je l’ai dit ici à Aboubacar Sylla, il fait la fierté aujourd’hui de tous les hommes politiques de ce pays. Cellou veut semer le bordel dans le pays mais s’il provoque la violence, il sera la première victime ».

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

+224 622 304 942

Commentaires