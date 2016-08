Me Abass Bangoura : le Vergès guinéen, militant de l’indépendance du Judiciaire

Me Abass Bangoura est l’un des plus célèbres de la jeune génération d’avocats au barreau guinéen.

En 2010, il est désigné par ses pairs pour devenir le conseiller juridique de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) en charge d’organiser les premières consultations auxquelles ne prend part aucun dirigeant du pays. La noblesse de la mission confiée à l’équipe est historique. Mais à la tâche, l’avocat se rend compte que les valeurs que les membres de son équipe et lui sont censés défendre sont bafouées par une mafia sans foi ni loi qui fait un hold-up sur la procédure devant donner forme et fond aux résultats des urnes. Il rend le tablier pour se consacrer à son cabinet sis à Almamya, commune de Kaloum à Conakry et à la défense des droits de l’homme.

Surnommé « le Vergès guinéen » en référence à son confrère français, l’autre grand avocat des causes difficiles (…), il réussit à se tirer d’affaire dans plusieurs cas de dossiers considérés comme impossibles à défendre. Si Me Abass y arrive, c’est non pas parce qu’il est un premier de la classe en art oratoire, mais à cause de son expérience d’avocat au modus operandi exquis qui fait de lui un as de la procédure.

«La justice doit être au service du droit», répète l’avocat qui dit sa tristesse de voir la justice de son pays incapable de se libérer des injonctions de l’Exécutif, malgré l’avènement d’un régime issu d’élections. «Aujourd’hui, je le dis et le répète, depuis le régime Sékou Touré, les Guinéens sont toujours soumis à la volonté d’un chef, et c’est là le drame de notre pays.»

Malgré cet état de fait, l’avocat continue de croire que pour son indépendance véritable, «la justice guinéenne ne doit plus être au service du prince, bien au contraire au service exclusif du droit. Les juges doivent dire le droit sans état d’âme».

Aux gouvernants actuels qui aiment à violer les droits de ceux qui sont en position de faiblesse, Me Abass Bangoura rappelle ce qu’il déclarait aux hommes forts des régimes Conté, Dadis et Konaté, à peu près en ces termes : Ceux qui sont forts de leurs pouvoirs aujourd’hui pourront devenir faibles demain et les faibles d’aujourd’hui, forts demain. Donc, acceptez de ne pas faire des victimes à tort pendant que vous êtes forts. Respectez les droits de chacun, et la sacralité de la vie humaine !

Depuis le régime du général Lansana Conté, cet homme en robe ne mâche ses mots quand des hommes du pouvoir à la mentalité hermétique au changement touchent à un seul cheveu d’une sentinelle de la démocratie ou empiètent à l’exercice normal des droits et devoirs d’un de ses clients.

Le 5 septembre 2012, à l’annonce le décès du colonel Issiaga Camara, neveu du président Conté détenu dans l’affaire attaque de la résidence privée d’Alpha Condé à Kipé le 19 juillet 2011, l’avocat incrimine le pouvoir judiciaire qui continue encore à agir aux ordres de l’Exécutif. Il rappelle que le colonel Camara avait bénéficié avec 15 autres accusés d’un non-lieu de la part de la Chambre de mise en accusation, mais la Cour suprême avait cassé l’arrêt.

Me Abass regrette le refus manifeste de faire soigner à temps un détenu malade jusqu’à ce que mort s’en suive. Il persiste à dire que cela est un manquement au droit inaliénable à la vie, « car, même les plus grands criminels, les Nazis, ont bénéficié de l’assistance à la fois juridique et médicale ».

Avocats de journalistes ‘‘paumés’’

Fin procédurier, il est sollicité par les hommes de médias guinéens secoués par les nervis du régime ou ‘‘paumés’’ par certaines de leurs attitudes outlaw.

Cas récent, mardi 3 mai 2016, Me Abass Bangoura assure la défense des 3 journalistes poursuivis pour « chantage et escroquerie» par la société de brasserie Sobragui.

Devant les jurés du tribunal de première instance de Mafanco, il fait un brillant plaidoyer démontrant que ses clients sont plutôt victimes de piège monté de toutes pièces par l’administration de la Sobragui. Il parle, explique, preuves à l’appui. Un silence de cimetière règne dans la salle. L’avocat défait les charges.

Le parquet est visiblement conquis. A l’unanimité, les jurés abandonnent la charge de «chantage» contre les clients de Me Abass, mais retient celui portant «escroquerie».

Le juge Ibrahima Sory Tounkara condamne les directeurs de publication Alsény Maciré Fofana (du journal La Nouvelle Ere) et Ibrahima Sory Bangoura (La Logique), ainsi que le journaliste travaillant à La Nouvelle Don de Dieu Agossou à 6 mois de prison avec sursis, et interdiction d’exercer la profession durant cette période, et assujetti au paiement d’une amende de 500.000 FG chacun. Et ainsi de suite, car Me Abass continue d’inspirer confiance.

Par Diallo Alpha Abdoulaye

In Le Populaire



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander