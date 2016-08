Marches de l’opposition: le RPG invite ses militants « à ne pas céder aux provocations »

Ibrahima Keira membre du bureau politique national du parti au pouvoir en Guinée et ancien ministre de Lansana Conté l’a dit ce samedi 13 Août 2016 au cours de l’assemblée générale hebdomadaire de sa formation politique.

“Par rapport au projet de marche programmé par l’opposition, moi je ne dirai pas républicaine parce qu’une opposition qui est républicaine respecte les lois de la république. Normalement le débat sur les projets de société est fini depuis la campagne présidentielle. Il y’ a eu huit candidats qui se sont présentés pour la présidence en Guinée. Chacun a eu le temps de sillonner le pays, de faire des meetings et ses représentants ont passé dans les médias pour exposer leur projet de société et défendre le programme de leur candidat. Et comme la souveraineté appartient au peuple, cette souveraineté nationale s’est exprimée en faveur de notre champion professeur Alpha Condé candidat du RPG-Arc-en-ciel. Le peuple a accepté sa proposition et il a signé avec lui un contrat”, a-t-il entamé.

Poursuivant son discours, l’ancien ministre a affirmé que si le président Alpha Condé a des comptes à rendre, ce n’est qu’au peuple de Guinée mais pas à l’opposition.

“L’opposition n’est pas le procureur qui doit sanctionner les actes ou la gestion du président de la république. S’ils veulent, ils n’ont qu’à attendre les prochaines élections présidentielles. S’il y a la mal gouvernance, s’il y a des détournements, si leurs arguments sont valables, le peuple qui est un peuple mature et politiquement formé va sanctionner son président sortant. Mais vous ne pouvez pas être royaliste plus que le roi en attaquant à tort, sans arguments et pour des raisons inavouées le président en exercice en cachant les véritables motifs de vos agissements mais l’histoire jugera”, a-t-il dit en s’adressant l’opposition guinéenne.

Et Monsieur Keira d’ajouter: “Nous savons que la marche est un droit que la constitution donne à chaque citoyen, à chaque formation politique, le droit de se manifester ou de se réunir ou d’avoir des cortèges mais ce droit est soumis dans les pays à une réglementation de l’autorité, la puissance publique. Ce que nous demandons à nos militants, c’est de ne pas céder à cette provocation; et de ne pas se laisser distraire. Soyez calme et sereins, nous sommes dans un Etat de droit. Le droit s’appliquera”.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

