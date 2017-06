Mandiana: des conflits domaniaux font au moins 1 mort et deux blessés

Des sources citées par l’agence guinéenne de presse nous apprennent que des affrontements autour des domaines de culture ont eu lieu ce jeudi 1er juin 2017 dans la commune rurale de Kondianakoro à environ 85 kilomètres de la commune urbaine de Mandiana en haute Guinée. Le bilan est d’au moins un mort et deux blessés.

Selon nos informateurs, le premier affrontement s’est produit dans un champ de culture dans le district de Kondianakoura à 3Km de Kondianakörö-centre, où un jeune du nom de Salihan Keita âgé de 22 ans a succombé après avoir été poignardé. Au deuxième cas, ce sont des citoyens du district de Djilengbè 2

Le deuxième s’est produit entre des citoyens du district de Djiléngbè 2 de la commune rurale de Kondianakörö et d’autres venus de Faragbèkoro un village qui relève de la commune rurale de Balandougouba. Le dernier cas a eu lieu entre deux familles de Bankoumana où deux personnes ont été blessées.

Informé, le préfet de Mandiana a déployé les forces de l’ordre pour calmer les ardeurs. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu dans les trois localités et le présumé auteur de l’assassinat du jeune a été arrêté et conduit à la prison civile de Kankan. En 2016, un violent affrontement avait eu lieu entre les populations de Faragbèkoro et celles de Djilengbè2.

