Mamady Diawara, PTS «le divorce avec Alpha Condé ne me dérange pas»

Le président du Parti du travail et de la solidarité (PTS), ex allié du RPG Arc-en-ciel aborde dans cette interview plusieurs sujets d’actualité sociopolitique. Dont entre autres: son exclusion de la mouvance présidentielle, les élections communales, la rencontre entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Mamady Diawara fait part également de porter son ‘‘ambitieux projet de mandat unique de 7 ans’’ au devant de la scène politique. Lisez!

Aminata.com: Vous étiez trois à avoir été sanctionnés par le RPG Arc-en-ciel. Mais, il se trouve aujourd’hui que les députés Sékou Savané et Dr Ousmane Kaba se sont réconciliés avec le président Alpha Condé. Pourquoi pas vous?

Mamady Diawara: En ma connaissance, je ne sais pas si Ousmane Kaba est réintégré. Moi, le divorce ne me dérange pas. Au contraire, c’est une liberté retrouvée. Parce que quand on est engagé moralement en alliance avec un parti, on assume ses erreurs, ses fautes dans le souci de respecter l’esprit de l’alliance. En me donnant cette liberté de parole, je ne peux que dire que je ne suis pas du tout gêné par cette rupture. On ne va pas rentrer dans ces détails. Vous les journalistes, aimez souvent enfoncer une porte entrouverte. Vous êtes bien informés. Dites-moi ce que vous voulez savoir peut être, je vais vous dire si ça peut être dit parce que tout n’est pas à dire. Je vous dirai aussi la réalité peu importe. On va se résumer. Il y a eu toujours de tentative de rapprochement des bonnes volontés. Aujourd’hui, il n’y a plus de nervosité, plus d’attaque au vitriol. Seulement, ce qui a été fait, a été fait, et ce qui a été dit, a été dit. Le passé est le passé et je crois qu’on doit faire une projection sur l’avenir.

Quelle est votre position à l’Assemblée nationale?

Je suis un député sensé de défendre l’intérêt de la population, pas seulement l’intérêt de mes militants, mais du peuple de Guinée. En âme et conscience, un projet de loi qui va dans le sens du bien être du peuple de Guinée, je voterai cette loi. Un projet de loi que j’estime insuffisante et anti-démocratique et qui n’apporte rien au bien-être du peuple de Guinée, je serai contraint à défaut de voter contre, de m’abstenir. C’est pourquoi je dis, j’ai retrouvé ma liberté d’action.

De façon claire, le député Mamady Diawara est-il toujours de la majorité présidentielle ou a-t-il changé de camp?

Ils ont dit qu’ils ont rompu l’alliance avec moi. On ne peut me dire que nous n’avons plus d’alliance et dire que je continue à siéger dans cette majorité. Je n’ai plus ma place dans cette majorité. Le jour où la majorité à pris la décision de m’exclure de leur groupe parlementaire cela veut dire désormais que s’il y avait 52 députés, désormais c’est moins Diawara. C’est clair. Quand ils font le total de leurs voix, ils sont quand même assez grands garçons pour savoir qu’il faut enlever la voix que Diawara pouvait leur procurer. Si je dois voter, je voterai en âme et conscience, non pas par indiscipline ou par obligation du sens majoritaire. Ça, c’est fini, je ne fais pas partie.

Est-ce que vous comptez joindre un autre groupe parlementaire?

Non ! Je n’en ai pas besoin. Joindre un autre groupe parlementaire cela suppose que j’aie la même vision politique avec le groupe en question. Je n’ai de contact avec aucun groupe. On se connait tous. Chacun garde son indépendance et sa liberté de parole. Je suis PTS et je fais la politique du PTS et non une autre politique par je ne sais quelle alliance.

Vous avez été d’un grand apport au président Alpha Condé en 2010 et pour sa réélection en 2015. Après qu’il ait obtenu ce qu’il voulait, sa récompense a été décevante. Est-ce que vous regrettez de l’avoir soutenu?

Non! Je ne regrette pas c’est du passé. Vous avez si bien dit, j’ai été d’un grand apport depuis 2010. Et lors la dernière présidentielle, le présidium qui était de composé de 5 personnes, présidé par lui-même (Alpha Condé), j’étais l’un des vice-présidents avec Saïd Fofana, feu Jean Marie Doré. Donc notre apport est indéniable. Que la rupture intervienne après l’élection, ça c’est une autre chose. Mais, l’engagement qui était le mien pendant l’élection, je ne le regrette pas. Parce que quand un homme s’engage à faire quelque chose, il le fait en âme et conscience. J’assume et Je ne regrette pas de l’avoir aidé. Maintenant, il estime qu’il n’a plus besoin d’autre service. Je respecte son choix.

Les élections communales sont en perspectives. Le PTS va-t-il présenter des candidats?

C’est une obligation politique pour le PTS d’être candidat. Nous serons candidats partout où nos militants l’exigent.

Vous partagez le même bastion que le RPG Arc-en ciel qu’est Siguiri. Le PTS ne risque-t-il pas de perdre son fief suite au divorce entre lui et la majorité?

On va laisser le peuple de Siguiri juger cela. Vous savez l’opinion est en mouvement perpétuel. C’est le peuple qui sait ce qu’il veut. On trompe le peuple un moment, mais pas tout le temps. Donc, on verra puisqu’ils ont porté leur champion au pouvoir après 30 ans de lutte acharnée. Il est au pouvoir c’est le peuple qui sait le mérite de leur lutte. Même dans les temps les plus difficiles, le peuple de Siguiri m’a toujours réservé l’accueil favorable. Je ne dis pas maintenant ce qui va se passer, mais que Dieu nous prête longue vie et on verra les résultats que le peuple de Siguiri ou ailleurs à Kankan, Kindia, Matoto, Ratoma pourrait bien réserver aux différentes listes qui vont rentrer en compétition.

Peut-on s’attendre à ce que votre parti rejoigne l’opposition républicaine.

C’est comme je l’ai dit, je suis un ailleurs politique. Je ne peux pas aller au sein d’une opposition pilotée par Cellou. Je ne peux rien y apporter. Cette opposition a des divergences profondes avec moi et peut être avec d’autres partis, mais je les respecte. La mouvance aussi a des divergences politiques avec moi. La preuve, ils ont mis fin à notre alliance, je les respecte aussi. Ça ne me pousse pas automatiquement à faire une alliance contre-nature. Je préfère aller seul et demander aux militants des différents partis, ça peut être le parti de Kassory comme il a fait lors des législatives en donnant des consignes à ses militants, de voter la liste Diawara. Je peux en demander à d’autres partis. Je peux demander à Cellou de me donner ses militants à Siguiri parce qu’il sait qu’il ne va jamais avoir la mairie de Siguiri. Moi, je ne mettrai pas quelqu’un à Labé. Donc, ce n’est pas la peine qu’on s’enquiquine. Voilà ces arrangements qui se font entre partis.

Si vous ne partez pas en alliance avec l’opposition, pensez vous que ce soit possible qu’elle autorise ses militants à voter pour vous ?

Je n’ai pas besoin d’alliance. Pourquoi je vais le faire? Je peux vous dire que je n’ai pas besoin de quelqu’un à Siguiri. C’est les autres qui vont avoir besoin de moi. Je ne parle d’ailleurs, mais Siguiri c’est moi, c’est le sens de mon existence.

Si vous ne nouez pas d’alliance ne craignez vous pas d’être isoler politiquement?

Non! Personne n’est isolé politiquement. C’est du vent. Cellou a beau faire il est entre 30 et 40, mais il faut 51 pour être président. Donc, le RPG peut tout faire, mais vous savez dans quel état il se trouve. Le paysage est en train d’être refondé politiquement. Ceux qui croient être à un tel niveau peuvent se détromper, le paysage est en train d’être refondé politiquement.

Croyez vous que ces élections communales puissent se tenir en 2016?

Je ne peux pas spéculer à la place de ceux qui organisent. Je n’en fais pas un problème. Ils n’ont qu’à prendre leur temps pourvu que l’élection soit réalisée dans les règles et que l’après élection ne soit pas source des conflits. C’est pourquoi, je suis de ceux qui pensent qu’il faut les donner le temps de bien organiser et de bien faire les choses.

Certains estiment que la Ceni a tellement fait des bavures qu’il est difficile de croire en elle. Est-ce que vous partagez ce sentiment?

Ne me faites pas juger une institution. Je crois en elle jusqu’à ce qu’elle montre ses limites. Pour l’instant, on va les suivre dans leurs prédispositions à nous faire une élection honnête et transparente.

La question d’un 3ème mandat a récemment défrayé la chronique dans le pays. Quelle est votre position?

C’est le président de la République qui a dit qu’il va remettre en cause la Constitution?

Il a insinué que c’est au peuple d’en décider?

En ce moment, le peuple va décider. Mais on ne peut pas changer une Constitution comme ça. Sinon, tous les 10 ans on va changer. Il faut éviter le goût de s’accrocher au pouvoir. Comme le disent les blancs, on te dira pas ne prend pas deux verres de vin, mais on dit un verre ça va, mais trois verres, bonjour les dégâts. Un mandat ça va, mais un troisième mandat, c’est les dégâts.

La crainte d’un troisième mandat n’a-t-il pas toute sa raison d’être dans l’esprit des guinéens dans la mesure où tous les amis du président Alpha Condé sont des dictateurs qui ont modifié la constitution? C’est le cas par exemple de Denis Sassou Nguéssou.

Chaque peuple a ce qu’il mérite. Sassou Nguéssou peut faire ce qu’il veut, mais il reste au Congo, il n’est pas en Guinée. Ce n’est parce que cela a réussi au Congo que cela va réussir en Guinée. La preuve en est que ceux qui ont prix le pouvoir par les armes dans les autres pays se sont éternisés. Mais en Guinée, les militaires ont fait deux ans, après ils sont partis. Ce n’est pas parce qu’il a des amis que ceux-ci vont le pousser à modifier la Constitution.

En Guinée, ne pensez-vous pas que la fissure ethnique puisse faire prospérer les velléités d’un trois 3ème mandat?

Laissez tomber ! il n’y a pas de tension ethnique en Guinée. C’est les politiques qui créent les fissures ethniques. Depuis que vous êtes-là, vous ne cessez pas de dire mon bastion c’est Siguiri parce que je de cette localité. C’est vous qui m’encouragez à me renforcer à Siguiri. C’est vous qui cultivez déjà cette idée. Chaque politique doit avoir son bastion de prédilection. Et c’est plus facile parmi les siens que d’aller le faire ailleurs. Mais cela n’est pas dicté par la notion ethnique.

Vous dites que vous êtes pour une modification constitutionnelle. Qu’elle est votre proposition ?

Je suis pour une seule modification constitutionnelle et ça c’est ma position personnelle que je vais défendre et que vous, vous avez intérêt à défendre. Si vous voulez une Guinée stable et tournée vers le développement vous devez me soutenir et soutenir ce projet. C’est le projet de mandat unique de 7 ans. Un mandat unique de 7 ans est un moyen de faire taire la tension ethnique, les ambitions démesurées. C’est un moyen de tourner l’élu que vers le développement du pays. Il n’a plus besoin de calcul politicien, des cadeaux électoraux qui entrainent forcément de dérapage économique. Il n’a qu’un seul souci, c’est inscrire la Guinée dans l’histoire. J’irai mieux en disant qu’il faut qu’il soit élu avec un vice-président. Mais, il faut être fou ou atteint d’une cécité politique pour croire que moi candidat, je puisse prendre un malinké comme vice-président. Alors qu’il n’y a pas que les malinkés, il y a les peulhs, les forestiers et les soussous. Quand le ticket est accompagné d’un vice-président et que vous êtes élus pour un an, si le vice-président veut, il peut faire de la politique, mais le président a son programme à exécuter pour inscrire la Guinée dans l’histoire. En plus, ne peut être président fiable que celui qui obtient un certain pourcentage dans les grandes villes. Ce qui va nous amener à nous investir dans ces grandes villes politiquement qui ne sont pas forcement la ville d’origine des candidats ou de leur appartenance ethnique. C’est des villes qui seront considérées comme des villes des grands électeurs. Tout candidat qui doit gérer la Guinée en paix doit être capable d’avoir au minimum 5% à Labé ou à Mamou, Kankan, Kindia, Forécariah, Boké, Siguiri, Nzérékoré, etc. voilà des grandes villes qui sont considérées comme des grands électeurs. Quelqu’un qui veut diriger la Guinée en toute tranquillité s’il est incapable d’avoir ce pourcentage dans ces villes qui ne sont forcement pas peuplées par des gens de son ethnie, je ne vois pas comment il pourra gérer, avoir la confiance de toute une communauté où il n’a même pas un pour cent de l’électorat. Et pour l’avoir, il est obligé d’avoir un langage de rassembleur, d’unité et pas seulement dans les mots, mais dans le comportement pour acquérir des voix. Quand c’est comme ça on a moins de problème et mieux comme l’a dit un sociologue, il faut que les candidats, les ministres et tous les cadres puissent parler deux langues guinéennes. Par exemple, Celui qui parle malinké a une autre vision du mandingue différente de celui qui n’en parle pas. Mais ça va pousser les candidats à nourrir leurs ambitions en s’installant à Siguiri ou en épousant une fille de Siguiri. Et cependant ce temps qu’il va comprendre qu’ils sont tous des guinéens et que la différence est fictive et est artificiellement distillée pour pousser les gens vers une tendance régionaliste et communautaire.

Le chef de l’Etat a rencontré le chef de file de l’opposition le 1er septembre. Quelle est votre lecture?

Nous sommes en décrispation. C’est curieux ici, mais ça devrait être naturel. C’est ce qui m’amène encore à vous dire que si le président est élu pour 7 ans, il n’a pas d’ennemis parmi les opposants. L’opposition s’oppose pour empêcher l’élu de renouveler son mandat, mais le problème est réglé si on instaure le mandat unique. Dialoguer entre eux c’est naturel. Cela se fait ailleurs. C’est ici que ça devient extraordinaire. Ce n’est pas la première fois qu’ils dialoguent. Moi, j’ai assisté à plusieurs cadres de concertation et nous étions tous là. Maintenant, il faut que la raison de leur rencontre se traduise dans les faits réels. Que chacun accepte ce qu’il faut pour que la démocratie soit moins contraignante. Ils peuvent se voir et c’est leurs droits.

Alpha a pris plusieurs engagements notamment, l’application du statut de chef de file et de la baisse de la TVA. Pensez vous que ces promesses vont être tenues?

On ne devrait parler de l’application du statut de chef de file. Cette loi a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. Le président n’a rien inventé c’est prévu par la loi. Si on dit qu’on applique une loi, il n’y a pas des félicitations là-dessus. C’est tout à fait naturel qu’on applique et qu’on l’installe. On a mis du temps, il y a plus d’un an qu’on voté cette loi. Ça ne devait pas souffrir du tout dans les tiroirs. Ça n’est pas un événement. En Europe, il y a souvent deux sortes de TVA : pour les produits de luxe, les produits dangereux comme la cigarette et pour la consommation courante. Les produits des premières nécessitées touchent directement les ménages. C’est ce qu’on appelle les produits des grandes consommations qui sont obligatoires pour le bien être. Taxer ces produits à 20 pour cent, je crois que c’est le renchérissement du coup de la vie et ça ne devrait pas exister. Ça doit être à taux réduit pour faciliter la vie de la population. Quand on a une production intérieure, on peut encourager par une politique fiscale pour encourager les investisseurs à s’installer. Je crois que c’est un effet d’annonce dont Cellou à profiter politiquement. Le président peut être y avait pensé, mais Cellou a fait son cheval de bataille aux yeux du peuple de Guinée. Politiquement, c’est un point bien marqué. Si c’était moi, j’allais demander la même chose et même la baisse des produits pétroliers.

Est-ce que c’est faisable?

Oui ! C’est faisable, mais si c’est cadré dans le programme d’ajustement ce qu’on diminue ici, on augmente là. L’essentiel est que le volume global soit respecté. Même si ce n’est pas faisable, si le peuple souffre, il faut qu’on baisse.

La dernière question s’intéresse à votre parti politique. Aujourd’hui comment se porte le PTS parce qu’apparemment le siège est tout le temps fermé?

Chaque samedi, il y a des gens. Les gens restent à l’intérieur. Nous ne faisons pas de meeting on travaille avec les responsables qui sont chargés d’informer les militants. Le PTS se porte bien. Lors des dernières consultations électorales est ce qu’il y avait une seule circonscription où le PTS n’a pas eu des voix? C’est ça la santé d’un parti. Il ne s’agit pas de tout avoir au Fouta ou en Haute Guinée etc. Pour avoir le label parti national, il faut que ça soit partagé et c’est ça le PTS.

Réalisée par Abdoul Malick Diallo en collaboration avec le journal Univers Jeunes

224 655 62 00 85

dialloabdoul110@gmail.com



