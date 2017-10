« Malick Sankhon est un fanfaron », dixit un opposant

La récente sortie médiatique de Malick Sankon directeur général de la caisse national de la sécurité sociale(CNSS) qui a annoncé le recrutement de plus de 2500 jeunes pour une auto-défense irrite la colère de Docteur Abdoulaye Diallo ‘’Ballal Koin’’ président du mouvement pour la solidarité et le développement(MSD).

«C’est une pure fanfaronnade. Malick Sankhon est un fanfaron qui a tant détourné au niveau de caisse nationale de la sécurité sociale(CNSS) à la vue et au su de tout le monde. C’est une sorte de diversion pour impressionner Alpha parce que celui-ci ne cherche pas la gestion du patrimoine guinéen mais plutôt comment se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible. Malick entonne la chanson du RPG, c’est-à-dire cupidité basé sur du mensonge. Les gens font cette mise en scène d’un évènement mais moi je ne considère pas ça comme un évènement majeur. Malick n’a qu’à recruter sa milice, il trouvera le peuple de Guinée sur son chemin. Malick Sankhon était longtemps autour de Cellou de 2004 jusqu’en 2008. J’ai pu le découvrir, ce n’est pas une personne crédible », a-t-il indiqué.

Selon lui, c’est dans cette fanfaronnade que Monsieur Sankon avait dit que c’est lui qui entretient les chevaliers de la république.

«Tout ça pour faire croire qu’il est quelque chose alors qu’il n’est rien. Ils ont déjà une grande milice. Les Kéléfa et autres sont parce qu’ils ne voulaient recevoir les rebelles qu’Alpha a dans l’armée classique. Ils ont organisé une mascarade de vol pour aller au Liberia. Tous les coupeurs de routes sont des rebelles. Au temps de Conté, ils se sont transformés en voleurs de bétails. Au temps du premier régime, ils tuaient et pillaient les biens des gens. Ce sont les mêmes gens qui ont tués des personnes comme Madame Boiro, Thierno Aliou Diaouné etc. C’est une milice invisible composée des gens formés et entretenus par la haute hiérarchie », affirme le patron du MSD.

Pour ce qui est du silence des institutions judiciaires par rapport à cette annonce de monsieur Sankon, Ballal Koin a fait savoir que la justice n’existe pas.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

