Le Malaise de la société dite guinéenne : l’ignorance des intellos

Cela parait bizarre comme titre mais il est patent quand-même. Il reflète la réalité du bled où on peut rencontrer un intello –tout terrain- qui connait tout et peut faire tout. Je reviens sur mes objectifs habituels, l’éducation : un intellectuel n’est pas celui qui a seulement perçu un papier qui notifie qu’il est diplômé de ceci ou de cela. Si non quelle serait sa différence avec ceux qui n’ont pas fait une heure sous le toit d’une salle de classe ? Tant que l’homme qu’il ne faut est nommé à des postes stratégiques, on ne va pas bouger d’un seul pas. Des troubadours –laveurs de chats, gnarymakhè– ronronnent au tour du palais présidentiel et bourdonnent telles des abeilles en faisant le as-tu appris ? Ces ouïes dire qui ont fini de mettre le pays à genoux, des intellectuels sans dignité et expert en diffamation et mensonge son devenus conseillers du président, ils le diront quoi au juste… Il y a certains qui fabriquent des faits et enveniment les relations entre communautés…

Un ministre de la communication qui communique très mal, on en eu! Bon, le plus important des ministères qui est pour moi celui de l’enseignement pré-universitaire est pendant près de dix ans géré par un docteur dit-on. -M. Ibrahima-, on doit au moins connaitre ses propres limites. Quand on a les responsabilités d’un tel ministère qui est en quelque sorte la source même de l’avancée du pays, un an suffit pour savoir si on peut continuer ou pas. Quand dans les autres pays, on s’appuie sur l’éducation de base –le primaire-, chez nous chaque jour on invente une nouvelle honte que d’autres appellent naïvement nouvelle méthode et la qualifie d’efficace. Des cahiers de composition spécifiques pour les examens, c’est cela la reforme nè ? Lorsque la base est mal fichue, aucun édifice ne peut s’y tenir, je dis bien aucun. Le problème, ce n’est pas l’Université mais les études primaires. Où on peut rencontrer des enseignants et dames qui ont du mal eux-mêmes à formuler une phrase normale, tout ce qui sort de leurs bouches est bancale, décousu et insensé. Ils bercent nos jeunes par ces imbécilités. En ce moment, ce qui intéresse le ministre, ce n’est pas la rigueur dans le processus mais la rigueur dans les évaluations. On n’a pas du tout besoin de ces types de gérances moribondes. Comment peut-on être rigoureux le jour de l’examen, lorsque les cours se sont déroulés dans l’anarchie totale ? Des enseignants qui viennent en retard, d’autres dans les lieux reculés ne partent même pas mais perçoivent des salaires, si non partent mais juste pour bavarder avec les élèves en langue nationale.

Il faut que l’éducation de base soit renforcée, ainsi, l’enseignement supérieur ne sera qu’une orientation simple et aisée. Mais si de la maternelle, en sixième, il n’y a que de mal formés qui forment, l’éducation va continuer à souffrir de tous les maux que nous connaissons aujourd’hui. Des universitaires qui ne savent pas écrire une phrase correcte, parler, c’est une autre difficulté et tout le monde veut avancer avec cette médiocrité fabuleuse. Un ministre est un visionnaire et non un poltron qui fait des campagnes. Un individu qui fait tout pour ne pas perdre son poste. Même les inspecteurs de nos jours, quand ils viennent dans une école, ils entrent directement dans la direction, se mettent plein les poches et sortent tout en mettant de –bonnes observations- pour les fondateurs ou directeurs d’écoles, ceux qui ne s’acquittent pas une –mauvaises observations-. Ce pays compte vraiment bouger avec des instruits –non éduqués- qui n’en valent pas la peine et qui occupent toutes les positions stratégiques du pays, le hic dans tout cela est qu’ils ne vieillissent pas et partent rarement à la retraite. La fois passées, je vois là en Malaisie, un vieux organisé une fête de retraite retirement party. Dites ça à un vieux qui travail depuis, depuis, Wallah, il va insulter net. Fête de retraite, non, ça c’est pour ceux qui sont intègres et qui connaissent l’importance du repos, mais bon, le repos aussi c’est pour ceux qui travaillent hein. On a trop à faire mais l’alternative meilleure reste l’éducation consistante.

Nous avons besoins d’intellos mais pas de ceux qui ne savent pas qu’ils ne savent pas !





