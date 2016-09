Makanera: « je ne trouve pas opportun de rencontrer Alpha Condé

En réponse à ce que le chef de l’Etat aurait dit ne pas vouloir le rencontrer, le leader du Front national pour le développement (FND)? Alhousseiny Makanera Kaké relative. Selon lui, il n’est pas nécessaire de discuter avec Alpha Condé sur la situation du pays car il l’avait tout dit quand il occupait le portefeuille de la communication.

Pour l’ancien ministre, le déficit du respect des lois de la Républiques est à la base du dysfonctionnement des institutions.

« Je n’ai pas la preuve d’abord que c’est le président qui l’a dit puisque il ne l’a pas dit publiquement mais même si c’était le cas, je pense que le président de la République rencontre les leaders des partis politiques pour comprendre leur position par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Quant à moi, j’ai eu l’occasion de discuter de ça avec lui quand j’étais déjà en fonction, le jour où je lui ai remis ma lettre de démission j’ai mentionné tout ça dans la lettre. Il m’a demandé de le retrouver au Palais Sékoutoureyah. Lui et moi, avons discuté de toutes ces questions. Je crois que c’est à cause de ça qu’il ne trouve pas opportun de me recevoir.

Votre départ de la mouvance n’est-il pas la cause?

Je ne crois pas que cela soit ainsi, je pense qu’il ne faut pas quand même mettre trop bas les actes du président de la République de garder la haine pour quelqu’un qui a quitté sa mouvance il était démocrate, il dit qu’il s’est battu pendant 40 ans pour ça, comment il peut avoir une position par rapport à quelqu’un dans les conditions normales qui n’a même pas quitté lui-même, qui a été exclu de son parti.

Donc, vous ne trouvez pas opportun de le rencontrer?

Non, je ne vois pas l’opportunité de rencontrer le président de la République à partir du moment où tout ce que je voulais lui dire, je lui ai déjà dit. Donc, même si je suis en face de lui aujourd’hui il n’y aura pas un élément nouveau. J’ai dit au président de la République d’une manière claire et nette que ce qui nous oppose aujourd’hui c’est la position de la loi dans le fonctionnement des institutions ce qui crée un dysfonctionnement de manière qu’il est impossible aujourd’hui de rendre les Guinéens heureux. Plus qu’il n’y a pas de possibilité qu’il y ait un fonctionnement normal et régulier des institutions.



