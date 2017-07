Makanéra dénonce: «nous sommes gérés par des incompétents »

A l’occasion du 2ème meeting successif de l’opposition républicaine le Dimanche 23 juillet 2017 au terrain de Nongo, commune de Ratoma. L’ancien ministre de la communication et président du FND, Alhouseiny Makanera Kaké, a qualifié le gouvernement guinéen d’incompétent.

Le dernier à intervenir avant le chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, M. Kaké a soulevé un cas qui s’est déroulé pendant le déroulement des derniers examens en Guinée. « Il y a quelque chose qui vient de se passer pendant les examens. Si c’était un gouvernement responsable, tout le gouvernement allait démissionner. Quand on dit le gouvernement a établie un budget pour les examens, et que le ministre n’a exécuté que la moitié, c’est dire que, nous sommes gérés par des incompétents », a-t-il attaqué.

Plus loin, il a poursuivi son intervention en se référent d’un exemple pour dire que cela méritait que le gouvernement soit viré. « Si vous avez un ingénieur, vous lui demandez de vous faire le calcul d’une maison de cent millions, il vous sort deux cent millions, qu’est ce que vous faites le lendemain ? C’est de lui virer. On devait virer le gouvernement d’Alpha Condé ».

En une semaine l’opposition républicaine a organisé trois meetings dans trois communes de la ville de Conakry. A savoir, celui du dimanche 16 juillet. Samedi 22 juillet et le lendemain dimanche 23 juillet. Le but de ces meetings est d’inviter la population guinéenne à se mobiliser massivement pour sortir marcher le 2 août prochain sur toute l’étendue du territoire national contre la non application des accords politiques inter-guinéen.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

Tel : +224-654-79-50-63

Commentaires