Makanera dégaine l’artillerie lourde: « Elhadj Saliou Camara est plus RPGiste que le RPG lui-même »

Depuis la dernière sortie du Premier Imam de la mosquée Fayçal de ce lundi 12 septembre au cours d’une audience avec le chef de l’Etat où il a qualifié les transfuges du RPG arc-en-ciel d' »ingrats », rien ne va plus entre lui et le virulent opposant Alhousseiny Makanera Kaké.

Ce dernier n’a visiblement pas digéré la stigmatisation par le religieux contre certains cadres du pays. En claire, son interférence dans la sphère politique n’a pas plus à l’ex membre du gouvernement.

Interrogé par notre rédaction, l’ancien ministre de la communication a indiqué que le comportement du grand imam est contraire à la voie du prophète Mohamed. « L‘imam de la grande mosquée doit dénoncer les dérives, il doit dénoncer l’injustice, il doit défendre la société, il doit défendre le droit. Il ne doit pas s’attaquer aux individus et il ne doit pas être à la solde d’un parti politique. Il est au-dessus de tout cela. S’il avait dénoncé l’ingratitude sans stigmatiser un groupe ça serait une bonne chose mais il a dénoncé l’ingratitude tout en dénonçant des gens qui étaient nommés puis limogés et qui sont maintenant dans l’opposition. En ce moment il est plus RPGiste que le RPG lui-même. Ce n’est moi qui le dis c’est ce qu’il a fait« , explique le leader du Front national pour le développement (FND).

Plus loin, le politicien pose trois questions au religieux: « Alpha Condé n’est pas un président descendu du ciel, il a été élu par le peuple, les gens avec lesquels il a eu des alliances suivant un contrat écrit noir sur blanc et beaucoup parmi eux se sont engagés physiquement, matériellement certains même à coup des milliards de francs guinéens et en risquant leur vie. Aucun de ces engagements n’a été respecté. Entre ceux qui ont soutenu Alpha Condé et Alpha Condé qui est plus ingrat? C’est ma première question. Ma deuxième question, c’est pour lui demander depuis quarante ans Alpha Condé est en train de se battre, avant 2010, il a nommé combien des ministres, combien de premiers ministres, combien de préfets, combien des gouverneurs et combien des chefs de quartier. La troisième question je voudrais qu’il nous dise en se basant sur les versets du coran ou sur les hadiths du prophète qui voudraient dire qu’à chaque fois il y a un combat c’est le chef qui a raison. Je suis convaincu que si le prophète Mohamed avait soutenu les chefs, l’islam ne serait jamais une réalité. Pour terminer, c’était une personne pour laquelle j’avais beaucoup d’estime et beaucoup de respect mais je n’arrive pas à le comprendre« , martèle l’opposant.

Entretien réalisé par Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

