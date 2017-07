Makanera: « Alpha Condé n’a pas la compétence pour développer la Guinée »

Présent dans le meeting de l’opposition républicaine, tenu le dimanche 16 juillet 2017, à kaloum , l’ex- ministre de la communication, Makanera Kaké, a fait sortir ses griefs contre les voyages du président Alpha Condé dans le monde,

« Ce qui est étonnant c’est l’incohérence entre ce que le président dit et les actes qu’ils posent avec son gouvernement tous les jours. On incite les investisseurs à venir pour participer au développement du pays, au même moment on entretien une ambiguïté totale par rapport à l’alternance démocratique qui, si c’est mal gérer peut devenir une catastrophe naturelle » déplore t-il

Selon lui, puis que l’argent n’aime pas le bruit, alors le voyage du professeur, Alpha Condé, « ne sert à rien. Il sert à brûler l’emploi des gens, brûler les frais de santés, brûler l’investissement et les infrastructures.

Ensuite, il a renchéri en disant : « Un seul voyage du président de la république peut trouver un scanner pour deux (2) ou trois(3) hôpitaux au niveau des préfectures, quand vous aller à l’hôpital vous ne verrez jamais le fils d’un ministre ni la femme d’un directeur, le président Alpha Condé, d’ailleurs n’est pas intéressé parce qu’il passe plus de temps à l’extérieur qu’à l’intérieur. Donc la population guinéenne est laissée pour compte. » dénonce t-il

Il a également réitéré ses propos en déclarant : « je dis le professeur Alpha condé n’a ni la compétence, ni la volonté de développer la Guinée et d’ailleurs ce n’est pas en fin de mandat qu’on peut développer le pays. »

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

