Makanéra: « le peuple s’est trompé en choisissant Alpha Condé ”

L’ancien ministre de la communication l’a dit au cours lors de la manifestation de l’opposition guinéenne organisée le mardi 16 Août 2016 à Conakry.

Et l’ancien ministre de la communication d’ajouter: “Monsieur le président de la République, on vous attend dans 48 heures pour tirer les leçons de ce que le peuple vient de vous dire”.

Poursuivant son discours devant les centaines de milliers de manifestants, Alhousseny Makanéra a fait savoir que lorsqu’il a rencontré Cellou Dalein, il lui aurait dit qu’il s’était trompé en soutenant Alpha Condé.

“Mais, je ne suis pas le seul qui s’est trompé. Le peuple aussi s’est trompé en choisissant Alpha qui lui-même s’est trompé parce qu’il a dit qu’il ne connaît pas les guinéens donc il ne connaît pas la Guinée. Pour preuve qu’il s’est trompé, ses anciens slogans, même si on lui donne tout l’or du monde, il ne va plus les répéter. Alpha n’a pas dit qu’il va rattraper les 50 ans de retard en 5 ans? Il n’a pas promis à chaque étudiant un ordinateur? Il a parlé de l’autosuffisance alimentaire. A son arrivée, on envoyait 300 mille tonnes de riz, aujourd’hui on importe plus de 600 mille tonnes. Si nous resserrons les rangs derrière le chef de file de l’opposition, aucune armée du monde ne peut nous résister. Il faut que ceux qui doivent comprendre comprennent le message du peuple sinon, on va leur prouver que le pouvoir, en dehors d’Allah c’est le peuple”, a-t-il indiqué.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942/ 666 385 908

aliousarayabhe@gmail.com



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander