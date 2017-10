Poursuivis par un cambiste pour escroquerie de plus de 8 milliards de francs guinéens(GNF) et condamnés par le tribunal de première instance de Mafanco, le célèbre prédicateur islamique Mamadou Taibou Bah ‘’Oustaz Taibou’’ et son épouse Hafsa vont connaître leur sort dans cette affaire le 6 novembre 2017 à la cour d’appel de Conakry.

L’annonce a été faite ce vendredi 27 octobre 2017 au cours d’un point presse que Maitre Thierno Moussa Diallo avocat du couple a animé à Conakry. Après la condamnation du couple à Mafanco, les avocats de la défense avaient interjeté appel.

Pour l’avocat, à la cour d’appel, le dossier a été évoqué et les débats ont été tenus et clôturés. Et la plaidoirie a eu lieu le lundi 23 octobre 2017.

« Ils ont été condamnés pour escroquerie. M. Mamadou Taibou Bah a écopé d’une peine de 18 mois de prison dont 12 assortis de sursis, sa femme condamnée à une peine de 15 mois de prison ferme. Mais, comme je l’ai toujours rappelé, nous n’avons pas estimé que les faits, en tout cas tels qu’ils ont été rapportés, étaient constitutifs d’une infraction quelconque. Ce qui nous a amenés à ne pas accepter cette décision. Tout naturellement, nous avons relevé appel », a-t-il expliqué.

Et maître Diallo de préciser: «A la cour d’appel, le dossier a été évoqué, les débats ont été tenus et clôturés. Le lundi 23 octobre, on a plaidé le dossier et nous sommes à l’attente de la décision qui est prévue pour le 06 novembre 2017».

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

